Beach Volley: concluse le qualificazioni del Campionato Italiano

CAORLE (VENEZIA)- Si è da poco conclusa la prima giornata di gare alla Peter Pan Beach Arena di Caorle (VE) dov’è in corso di svolgimento la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2024. Giornata odierna dedicata alle qualifiche; sono state sei le coppie, sia nel tabellone femminile, sia in quello maschile a staccare dunque il pass per il main draw che prenderà il via nella giornata di domani alle ore 8.30.