Beach Volley: la corsa dell’Italia si ferma in semifinale

JURMALA (LETTONIA)- Il sogno dell’Italia in CEV Nations Cup si infrange contro la Repubblica Ceca, che vince 2-0 in semifinale e vola in finale contro l’Olanda. La nazionale vincitrice della finale per il primo e secondo posto in programma domani 16 giugno staccherà il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A Jurmala, nel primo match della giornata, le azzurre Reka Orsi Toth - Giada Bianchi sono state superate 2-0 (21-16, 21-17) dalle ceche Neuschaeferova/Svozilova.

Nella seconda sfida il duo tricolore formato da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin ha ceduto 2-0 (21-15, 27-25), al termine di una gara intensa e spettacolare, all’altra coppia della Repubblica Ceca composta da Hermannova/Stochlova.

Nel primo set della prima gara Orsi Toth-Bianchisono scese in campo un po' contratte. Le ceche da parte loro, grazie ad alcune buone giocate sono passate in vantaggio 4-7. Con il passare delle azioni lo svantaggio è cresciuto 10-17 e Orsi Toth-Bianchi dopo aver annullato la prima palla set si sono dovute arrendere 21-16.

Nella seconda frazione il team italiano è sembrato più determinato e reattivo nella prima parte (8-4), ma dopo aver giocato un punto a punto per lunghi tratti riuscendo a conquistare vantaggi minimi. Nella parte finale le avversarie hanno cambiato marcia e le azzurre Orsi Toth-Bianchi ceduto 21-17 sotto i colpi precisi delle ceche Neuschaeferova/Svozilova.

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca è proseguita poi con Scampoli-Bianchinopposte a Hermannova/Stochlova.

Il primo set ha visto nella prima parte un grande equilibrio, con le due coppie che si sono rese protagoniste di una vera e propria battaglia punto a punto (7-7, 10-10). Poi le ceche Hermannova/Stochlova sono apparse maggiormente grintose e hanno trovato il primo vero allungo 16-13, poi decisivo per chiudere il set in proprio favore 21-15.

Nel secondo set le azzurre Scampoli e Bianchin sono state autrici di una buona partenza e hanno provato a scappare avanti (4-1), ma le ceche nelle azioni successive hanno prima raggiunto la parità e poi sono passate in vantaggio +3 (9-3). Nella fase centrale il set è rimasto a lungo in equilibrio con i due team che non si sono risparmiati e hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello. Qui l’Italia ha spinto sull’acceleratore trovando il massimo vantaggio +4 (16-12). Le ceche hanno ricucito e dopo un finale al cardiopalmo, dove l’Italia ha avuto diverse palle set, Neuschaeferova/Svozilova hanno chiuso 27-25.

2-0 il punteggio finale al termine delle due gare per la Repubblica Ceca, che raggiunge in finale l’Olanda.