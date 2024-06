Beach Volley: nel weekend a Terracina la 1a tappa dell'ICS Beach Tour Lazio

TERRACINA (LATINA)- Cresce l’attesa per la ventesima edizione del ICS Beach Volley Tour Lazio , che per il settimo anno godrà del sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo, una partnership che nel corso degli anni ha permesso alla Fipav Lazio di tenere alti gli standard organizzativi dell’evento che ha toccato, da nord a sud della regione, le spiagge più belle, facendo registrare ad ogni occasione un grande successo tecnico e di pubblico.

Il Beach Volley Tour Lazio avrà anche quest’anno il fattivo sostegno della Regione Lazio.

Saranno cinque le tappe che quest’anno, a partire dal weekend 22 e 23 giugno coinvolgeranno alcune delle località balneari più frequentate del Lazio.

Si parte da Terracina, sotto le vestigia storiche del tempio di Giove Anxur, una location particolarmente suggestiva, uno straordinario connubio fra storia e sport che renderà certamente di grande impatto questo primo appuntamento.

Sabato 29 e domenica 30 giugno la manifestazione si sposterà all’Acqua e Sale di Maccarese, a due passi dalla Capitale, in uno stabilimento storicamente frequentato dai beachers di tutta romani.

Particolarmente sentito il terzo appuntamento che il 6 e 7 luglio porterà la kermesse sulla spiaggia di San Felice Circeo. La tappa sarà dai forti contorni emotivi perchè dedicata a Francesco Massucci, storico dirigente dell’Istituto Italiano per il Credito Sportivo, da sempre vicino alla Fipav Lazio nell’organizzazione del Tour Lazio, prematuramente scomparso.

Quarto appuntamento a Latina il 13-14 luglio, presso lo stabilimento dell’Aeronautica Militare, che ha già ospitato la manifestazione nel 2019.

Gran finale il 20 e 21 luglio a Montalto di Castro dove si giocheranno per la prima volta le sfide decisive per l’assegnazione dei titoli regionali. Saranno le migliori coppie laziali, e molte che proverranno da altre regioni che si batteranno per inserire il loro nome nell’albo d’oro.

Nell’ultima edizione, andata in scena nel 2022, a salire sui gradini più alti del podio sono stati: nel maschile Salvatore Rossini, il campione di Formia, che ha scritto pagine indelebili nell’indoor sia con i club che in nazionale, in coppia con Antonio De Paola, nel torneo femminile la romana Giulia Rocci in coppia la tedesca Katja Gless.

Le parole del presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-

« Sono emozionato come ogni anno alla vigilia di questo evento che, dopo 20 edizioni, è diventato un fiore all’occhiello del CR Lazio. Mi preme ringraziare soprattutto l’Istituto per il Credito Sportivo che anche quest’anno è al nostro fianco nell’organizzazione del Tour. Senza il loro impegno non sarebbe stato possibile realizzare un evento di alto livello come quello che ci accingiamo a vivere. Saranno cinque weekend di straordinaria intensità e di spettacolo, in location scelte accuratamente fra le tante che ne avevano fatto richiesta. Saranno tante le coppie in campo di altissimo livello tecnico che lotteranno per la conquista dei titoli. Ne vedremo delle belle. Seguiteci, ne varrà la pena ».

Le parole Alessandro Bolis, vice Direttore Commerciale e Responsabile Marketing e Comunicazione ICS-

« La 20a edizione dell’ICS Beach Volley Tour Lazio è un risultato storico per la Fipav Lazio e per l’Istituto per il Credito Sportivo. Questa disciplina olimpica è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e continua ad appassionare migliaia di persone che durante i giorni di gara affollano le nostre spiagge. Come ICS crediamo fortemente nel Beach Volley Tour che non porta solo lo Sport in riva al mare ma è anche un mezzo attraverso il quale promuovere le bellezze naturalistiche del litorale laziale. Con il sostegno alla 20° edizione, si rinnova la collaborazione con la Fipav Lazio anche per favorire lo sviluppo della disciplina attraverso i nostri prodotti dedicati come il Mutuo Light 2.0, strumento utile per l’acquisto di attrezzatura sportiva e piccoli lavori di ammodernamento delle strutture ».

La tappa di Terracina 22 e 23 giugno-

Tutto pronto sotto il suggestivo tempio di Giove Anxur a Terracina per l’attesa prima tappa dell’ICS Beach Tour Lazio che farà registrare grandi numeri per quel che concerne la partecipazione delle Coppie Maschili e Femminili. Nel torneo maschile sono addirittura 28 le richieste di iscrizione, contro le 24 previste e gli organizzatori della Fipav Lazio stanno decidendo se concedere delle wild card per far partecipare tutti. Fra i protagonisti Cristiano Bruni (29° del ranking) che scenderà in campo con Matteo Bernardi; Luca Colaberardino (81°) che giocherà con Davide Borraccini; Edoardo Cacioppi (142° del ranking) che sarà in coppia con Simone Bottai. Attesa anche per la coppia composta da Oleksandr Skoreiko e Alessio Fornaro.

Particolarmente qualificato il tabellone femminile che vedrà cimentarsi beachers e coppie di altissimo livello. Fra le iscritte, sia pur non insieme, Giulia Toti (69^ nel ranking) e Jessica Allegretti (67^ nel ranking), Campionesse Italiane in coppia, nel 2019 e nel 2021, che scenderanno in campo rispettivamente con Alice Pratesi e Jessica Jenifer Luca; difenderanno il titolo conquistato la scorsa edizione Giulia Rocci e Katja Gless. Attesa anche la performance di Luna Cicola, figlia di Fosco grande interprete sia della pallavolo indoor e del beach, che dopo tre stagioni in A1 femminile con Bergamo ha appena firmato in contratto che la legherà alla Roma con la quale tornerà a vestire la maglia del team della sua città. Luna, prima della ripresa dell’attività in palestra, si dedica con eccellenti risultati al beach volley. A Terracina sarà in coppia con Courtney Schwan, la schiacciatrice statunitense della Roma che ha delle eccellenti doti anche sulla sabbia. Avranno il pubblico a sostenerle Giulia Sciscione, che quest’anno ha sfiorato la promozione nelle file della Futura Terracina e Francesca Furlanetto, nell’ultima a Priverno ma con alle spalle due stagioni nella Futura.