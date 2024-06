Beach Volley: ICS Beach Volley Tour Lazio sbarca a Maccarese

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni, per una due giorni di grande spettacolo sportivo arricchito da musica e animazione, nel solco della tradizione di questo evento giunto alla ventesima edizione, la settima del connubio con l’ICS.

La tappa di Maccarese, che mette in palio un montepremi di 500 Euro per le coppie vincenti maschile e femminile, vedrà una nutrita e qualificata lista d’ingresso, come accaduto a Terracina, dove si sono imposti Sanguigni/Balducci nel femminile e Ceccoli/Santos nel maschile.

Nel torneo maschile sono 22 le coppie iscritte, un numero di tutto rispetto per una tappa romana. Fra gli attesi protagonisti spicca Luca Colaberardino, che proverà a dominare la scena in squadra con Davide Borraccino. Guanto di sfida che sarà raccolto, su tutti, dalla coppia composta da Michele Conrado Veiga Scalera-Diego De Stefano, quest'ultimo già CQR Lazio di beach nel 2019, e da quelle formate da Giovanni Cerbone-Fabio Calcaterra, Antonio Ferrara-Massimo Torregiani, Luca Ciccarelli-Francesco Lelli.

Nel torneo femminile, boom di iscrizioni con ben 21 coppie al via (4 in più rispetto alla prima tappa di Terracina). In gara, anche tre campionesse regionali degli anni passati. Si tratta di Michela Culiani (vincitrice nel 2018) che giocherà in coppia con Elena Dodi, Milena Stacchiotti (campionessa nel 2019) che sarà in gara con Alice Eaco e Giulia Rocci (vincitrice nel 2022) che farà coppia con Beatrice Massani. Altre coppie da tenere sott’occhio, quelle composte da Alessia Gentili-Claudia Azzutti, Francesca Furlanetto-Michela Sciscione e Sofia De Lillis-Rossella verde. Infine, da temere anche la coppia composta da Sara Porcacchia e Miriam Aromatario, vincitrici negli ultimi anni di diverse tappe del campionato italiano giovanile e del beach volley scuola.

Le parole del Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-