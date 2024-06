Beach Volley: a Catania la seconda tappa del Campionato Italiano

CATANIA -Prenderà il via oggi venerdì 28 giugno a Catania il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. Dopo la prima tappa Gold di Caorle (VE), andata in scena dal 14 al 16 giugno, lo stabilimento “Le Capannine” di Catania si prepara ad ospitare i migliori beachers nazionali in questo ricco weekend di gare che promette grande spettacolo.

Dopo l’appuntamento Gold di Caorle la classifica di entrambi i tabelloni è cominciata a muoversi, e l’appuntamento siciliano rappresenterà dunque per le coppie in gara una nuova opportunità per accumulare preziosi punti nella classifica generale. Domani sarà la giornata dedicata alle qualifiche, mentre sabato si disputerà il main draw; domenica, invece, sono in programma le finali.

TABELLONE FEMMINILE-

Prima coppia del seeding sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach, arrivate terze a Caorle; la seconda formazione del torneo è quella composta invece da Giada Benazzi e Michela Lantignotti, team giunto sul secondo gradino del podio nella prima tappa veneta. Il team numero tre sarà quello composto dalle azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, mentre la formazione numero quattro è quella formata invece da Alice Gradini e Federica Frasca, che indosseranno la canottiera Gold vinta appunto a metà giugno a Caorle. Con loro partiranno dal main draw anche Eleonora Sestini ed Erika Ditta, Anna Piccoli e Sharin Rottoli, Greta Cavestro e Jessica Belliero Piccinin e a Eleonora Annibalini e Anna Pelloia. Le due wild card sono state assegnate invece a Sara Franzoni ed Eleonora Gili e a Ilaria Porporati e Giorgia Sambugaro, trionfanti nella tappa Under 20 conclusa quest’oggi sempre a Catania.

TABELLONE MASCHILE-

Spettacolo assicurato anche nel tabellone maschile. Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, giunti secondi a Caorle, saranno la coppia testa di serie numero uno del tabellone, mentre Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta saranno invece il team numero due. Cominceranno il proprio percorso dal tabellone principale anche Federico Geromin e Matteo Camozzi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Ulisse e Matteo Bellucci, Gerald Ndrecaj e Franco Arezzo di Trifiletto, Fabrizio Mussa e Alessandro Carucci, Luca Bigarelli e Riccardo Reggiani, Simone Podestà e Nicolas Brucini e Luca Cravera e Michele Crusca. Per Daniele Lupo e Ivan Zaytsev il torneo prenderà il via invece dalle qualifiche.

I PROSSIMI EVENTI | IL CALENDARIO COMPLETO-



LE TAPPE GOLD-

12-14 luglio, Montesilvano (PE) | Coppa Italia

6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

28-30 giugno, Catania

5-7 luglio, Giugliano (NA)

19-21 luglio, Beinasco (TO)

26-28 luglio, Cirò Marina (KR)

2-4 agosto, Marina di Modica (RG)

9-11 agosto, Cordenons (PN)

23-25 agosto, Vasto (CH)