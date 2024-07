Beach Volley: al via la tappa di Vienna del Pro Tour Elite

Le azzurre sono state inserite nella Pool C come coppia testa di serie numero tre del tabellone; il loro esordio è in programma alle ore 12.30 contro le tedesche Schneider/Kozuch, per poi tornare sulla sabbia questa sera alle ore 20 contro le brasiliane Thamela/Victoria e chiudere la fase a gironi domani alle 14.30 contro le tedesche Muller/Tillman.

Nel tabellone maschile invece Paolo Nicolai e Samuele Cottafava debutteranno nella Pool A, come coppia numero otto del torneo, domani alle ore 9.30 contro i polacchi Bryl/Losiak, superati tra l’altro al tie-break nei quarti di finale di Gstaad; gli azzurri torneranno poi in campo domani alle ore 17 una coppia proveniente dalle qualifiche per poi chiudere il girone venerdì 12 luglio alle ore 11.30 contri i brasiliani George/Andre.

Nella giornata di ieri sono state eliminate nelle qualifiche Reka Orsi Toth e Giada Bianchi; per la coppia federale fatale è stata la sconfitta subita al terzo set (16-21, 22-20, 15-13) contro le ucraine Hladun/Lazarenko. Stesso discorso per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri infatti questa mattina sono usciti sconfitti 2-0 (21-19, 21-17) dai brasiliani Arhur/Adrielson, perdendo così la possibilità di accedere al tabellone principale. Sempre dalle qualifiche partiranno invece l’altra coppia olimpica composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula; gli azzurri alle 11.30 affronteranno gli australiani Burnett/McHugh, in palio l’accesso al main draw.

Tutti i match sono trasmessi in diretta on demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World.