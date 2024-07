Beach Volley: Gottardi/Menegatti partono forte a Vienna

VIENNA (AUSTRIA)- Meglio non poteva iniziare il percorso di Marta Menegatti e Valentina Gottardi all’Elite16 di Vienna (Austria). Per le azzurre sono arrivate infatti due importanti vittorie nelle prime due uscite della Pool C; il primo successo è giunto all’ora di pranzo contro le tedesche Schneider/Kozuch, superate 2-0 (21-15, 21-19), mentre la conferma è arrivata invece in serata grazie al 2-1 (21-13, 19-21, 15-10) inflitto alle brasiliane Thamela/Victoria. La coppia allenata da Caterina De Marinis, al momento in testa al raggruppamento, tornerà sulla sabbia domani alle ore 14.30 contro le tedesche Muller/Tillman, anche loro provenienti da due successi giornalieri: in palio il primo posto nel girone e il conseguente accesso diretto ai quarti di finale.