ICS Beach Tour Lazio: nel weekend la penultima tappa a Latina

LATINA - Dopo il giro di boa della scorsa settimana, con la tappa di San Felice Circeo che ha visto una grande partecipazione di pubblico nei due giorni di gare, sabato 13 e domenica 14 si svolgerà la quarta e penultima tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio. E’ arrivato il momento della verità per le coppie in lizza per il successo finale, quindi sulla sabbia rovente lo spettacolo sarà assicurato. Lo scenario della tappa è quanto di meglio potevano trovare i beachers, ossia lo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare (Strada lungomare 264) di Latina. Promoter della tappa di Latina, è l’Air Beach Volley School.

Saranno due giorni imperdibili per gli amanti del beach volley, perché in gara ci saranno tutti i migliori specialisti del Lazio sia in campo maschile che femminile. Tutti a caccia di punti preziosi prima del gran finale in programma il 20 e 21 luglio a Montalto di Castro (Viterbo), dove saranno assegnati i titoli 2024.

La tappa di Latina assegna un montepremi di 1.500 Euro sia nel maschile che nel femminile.

Nel torneo maschile sono 21 le coppie iscritte. Sarà battaglia vera a Latina, in quanto le prime tre coppie della classifica generale saranno in campo per confermarsi al vertice in vista dell’ultima tappa che assegna il titolo 2024. Sulla sabbia, dunque, ci saranno Luca Colaberardino-Davide Borraccino, leader della classifica con 276 punti; gli inseguitori diretti Michele Conrado Veiga Scalera-Diego De Stefano, staccati di soli 4 punti; e quella composta da Daniele Tailli-Lorenzo Rossi che navigano in terza posizione con 189,75 punti. Pronti a risalire nelle prime posizioni Alessandro Marta e Francesco Margaritelli, attualmente quinti con 155,25 punti. Calcolando che, considerato il montepremi la tappa assegna 172,50 punti alla coppia vincente, l’impresa è più che alla portata.

Nel torneo femminile, 18 coppie al via. Tappa fondamentale per tre delle coppie che stanno dominando la scena in questo Tour 2024. Considerata l’assenza delle due leader Toti-Pratesi, in testa con 258,75 punti, sono pronte al sorpasso nella classifica generale Giulia Antonini-Maurizia Flippo, seconde in classifica con 172,50 punti, la coppia di fedelissime composta da Francesca Furlanetto-Michela Sciscione, terze con 170,75 punti, e quella formata da Alessia Gentili e Claudia Azzurri che occupano il quinto posto della classifica generale con 150,75 punti.