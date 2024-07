Beach Volley: a Montesilvano si assegna la Coppa Italia

Tre giorni di gare e due trofei in palio, 10 coppie già nel main draw (per genere), 24 coppie partecipanti alle qualifiche: questo è il programma che andrà in scena sul lungomare di Montesilvano.

La nota località balneare abruzzese, che sta ospitando in questi giorni le categorie Under 16 e 18, sarà lo scenario del secondo appuntamento del circuito tricolore che assegnerà la Coppa Italia vinta lo scorso anno, sempre a Montesilvano, dalle azzurre Scampoli-Bianchin e da Benzi-Bonifazi.

Il Campionato Italiano, cominciato il 14 giugno con la prima tappa Gold di Caorle e proseguito poi con la tappa di Catania, approda in Abruzzo per assegnare il primo trofeo della stagione tricolore che proseguirà poi a Beinasco, Cirò Marina, Marina di Modica, Cordenons, Vasto prima della tappa conclusiva il programma a Bellaria Igea Marina dal 6 all’8 settembre.

In questa tappa di Montesilvano ci saranno i beachers italiani più forti e si alterneranno sui 4 campi allestiti giocatori e giocatrici del calibro di Sara Breidenbach e Chiara They (terze nelle tappe di Caorle e Catania). Con loro Giada Bianchi e Reka Orsi Toth che hanno conquistato la vittoria nella tappa di Catania del circuito tricolore e Alice Gradini che in coppia con Federica Frasca ha trionfato nella prima tappa Gold di Caorle. Sempre nel tabellone principale ci saranno le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin.