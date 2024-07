Beach Volley: Europei Under 18, avanzano le coppie azzurre

KACHRETI ( GEORGIA)- Terza giornata di gare a Kachreti (Georgia) nei Campionati Europei Under 18 di beach volley. Sorridono entrambe le coppie italiane che, grazie ai successi odierni, volano direttamente agli ottavi, in programma domani 13 luglio.

Due le gare di giornata nel tabellone maschile per Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg. Rotondo il successo contro l’Azerbaigian della coppia Nariman/Muhammad, superato 2-0 (21-11, 21-16). Stesso destino per la Rep. Ceca di Pavlusek/Votava, superata 2-0 (18-21, 15-21). Domani alle 16:00 gli azzurrini in campo contro la vincente tra la Finlandia di Kilpinen/Viljmaa ed il Belgio di Vercauteren/Van De Vijver.

Una sola gara invece nel tabellone femminile, con Gaia Novello e Linda Moretti che si sono imposte 2-0 (17-21, 14-21) sulle francesi Joinet/Rouer. Successo che ha permesso alla coppia italiana di staccare il pass per gli ottavi di finale. Domani alle ore 16:00, Novello/Moretti affronterà la vincente tra Belgio (Vervloet/De Clercq) ed Estonia (Lukas/Lust) per centrare il passaggio ai quarti di finale della rassegna continentale.