ICS Beach Volley Tour Lazio: a Latina vincono Annibalini-Pelloia e Pantalei-Lupo

LATINA- Ancora una volta è stato grande spettacolo in spiaggia con 48 coppie di beacher laziali, 21 maschili e 27 femminili, che si sono date battaglia per conquistare la quarta tappa dell’I CS Beach Volley Tour Lazio , giunto così ad una sola tappa dalla conclusione che, il prossimo week end, a Montalto di Castro (Viterbo), assegnerà il titolo regionale. Sulla sabbia dello stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare di Latina si è appena conclusa la due giorni di gare, organizzate alla perfezione dalla Fipav Lazio con il supporto dell’Air Beach Volley School in qualità di promoter locale. Un weekend che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, chi a tifare i propri beniamini, chi ad ammirare le giocate dei più forti beacher della nostra regione. Sia in campo femminile che maschile, la tappa aveva un valore importante per la classifica generale, in quanto metteva in palio punti fondamentali per le coppie in lizza per la vittoria del titolo.

Nel torneo femminile, a guadagnare le semifinali sono tate le coppie Eleonora Annibalini/Anna Pelloia e Elisa Valdora/Martina Tagliapietra, e dall’altra parte del tabellone Giulia Toti/Alice Pratesi e Arianna Barboni/Courtney Schwan.

Nella prima semifinale, Annibalini/Pelloia si sono imposte senza troppo affanno per 2-0, staccando le avversarie rispettivamente di 7 e 8 punti nei due set, mentre nella seconda, Toti/Pratesi hanno dovuto faticare di più per avere ragione, sempre con il risultato di 2-0, di Barboni/Schwan, vincitrici della terza tappa la scorsa settimana. Coppia italo-americana che si è consolata vincendo la finalina per il terzo posto, dove ha battuto 2-0 la coppia Valdora/Tagliapietra al termine di una match dominato sin dalle prime battute.

La finalissima, invece, è stata tiratissima e ha regalato uno spettacolo incredibile con i primi due set giocati punto a punto dalle due pretendenti alla vittoria di tappa. Toti/Pratesi hanno vinto il primo 21-19, Annibalini/Pelloia sono riuscite a pareggiare i conti ai vantaggi (23-21) al termine di un altro set intenso. Nel terzo e decisivo set, infine, Annibalini/Pelloia hanno ribaltato il risultato iniziale chiudendo 15-10 e vincendo così 2-1 la finale.

Al termine del match le due vincitrici parlano all’unisono: “Siamo contente di portare a casa questa tappa, soprattutto dopo una battaglia fino al terzo set ed essere riuscite a vincere col brivido ai vantaggi del secondo – hanno detto Annibalini e Pelloia –“.

Nel tabellone maschile gli scontri per entrare in finale sono stati quello tra Luca Colaberdardino/Davide Borraccino e Daniele Tailli/Lorenzo Rossi, e quello tra Edoardo Pantalei/ Andrea Lupo e Gabriel Marini Da Costa/Filippo Garra.

Nella prima semifinale, Colaberdardino/Borraccino si sono imposti 2-0 su Tailli-Rossi al termine di una gara tirata nel primo set, mentre nel secondo i due vincitori hanno avuto la strada più spianata, complice anche qualche problema fisico per Tailli che, infatti, ha dato forfait nella finalina per il terzo posto. Davvero spettacolare la seconda semifinale: Da Costa/Garra si sono imposti nel primo set ai vantaggi, nel secondo Pantalei/Lupo sono saliti in cattedra e nel finale hanno allungato portando il risultato in parità per poi ribaltare completamente il risultato vincendo al tie break con 7 punti di distacco e conquistando così la finale. Per Da Costa/Garra, la consolazione del podio nella finalina non disputata per il forfait degli avversari.

Entusiasmante anche la finale maschile, che ha ricalcato protagonisti e schema quasi identici a quelli della terza tappa. Pantalei, infatti, stavolta in coppia con Lupo e non con Marini, ha centrato di nuovo il successo battendo nuovamente i coriacei Colaberdardino/Borraccino, bravi a tenere duro nel secondo set, perso ai vantaggi, dopo aver perso il primo con sole quattro lunghezze di distacco. Pantalei/Lupo, dunque, col risultato di 2-0, sono stati i vincitori della quarta tappa.

Sorrisi e abbracci tra i due a fine match.

“Siamo alla terza partecipazione insieme, abbiamo due caratteri differenti, ma mi appoggio all'esperienza di Andrea per migliorarmi – ha detto Pantalei – e la cosa funziona bene“.

“Edoardo è più espansivo di me mentre io sono più riflessivo, però ci troviamo bene in campo – ha detto Lupo – e i risultati arrivano”.

Soddisfatta del successo della tappa Laura Menon, dirigente della società promoter Air Beach Volley: "Ringrazio il Comitato Fipav Lazio e lo stabilimento dell’Aeronautica Militare per l'ospitalità e il pubblico per la grande risposta che c'è stata. Il livello delle sfide era altissimo, soprattutto nel femminile dove sono venute ragazze da tutta Italia e di questo sono particolarmente orgogliosa".

RISULTATI-

FEMMINILE-

Semifinali-

Eleonora Annibalini/Anna Pelloia – Elisa Valdora/Martina Tagliapietra 2-0 (21-14; 21-13)

Giulia Toti/Alice Pratesi - Arianna Barboni/CourtneySchwan 2-0 (21-17; 21-17)

Finale 3°/4° posto-

Elisa Valdora/Martina Tagliapietra - Arianna Barboni/CourtneySchwan 0-2 (16-21; 16-21)

Finale 1° e 2° posto-

Eleonora Annibalini/Anna Pelloia - Giulia Toti/Alice Pratesi 2-1 (19-21; 23-21; 15-10)

MASCHILE-

Semifinali -

Luca Colaberdardino/Davide Borraccino - Daniele Tilli/Lorenzo Rossi 2-0 (21-18; 21-16)

Edoardo Pantalei/Andrea Lupo e Gabriel Marini Da Costa/Filippo Garra 2-1 (21-23; 21-17; 15-8)

Finale 3°/4° posto- Daniele Tilli/Lorenzo Rossi* - Gabriel Marini Da Costa/Filippo Garra 0-2 (0-21; 0-21)

*forfait

Finale 1° e 2° posto-

Luca Colaberdardino/Davide Borraccino - Edoardo Pantalei/Andrea Lupo 0-2 (17-21; 24-26)