ICS Beach Volley Tour Lazio: Pratesi-Toti e Colaberardino-Borraccino sono i nuovi campioni regionali

Cinque tappe, 200 coppie in gara tra maschile e femminile, migliaia di spettatori a seguire il grande spettacolo dentro e fuori dal campo. Dopo oltre un mese di gare senza sosta, si è conclusa oggi sulla spiaggia del Lungomare Harmine di Montalto di Castro (Viterbo), la 20^ edizione dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, l’evento patrocinato dalla Regione Lazio e organizzato con il sostegno dell’ICS.

Sulla spiaggia comunale della cittadina del litorale nord del Lazio si è consumata una tappa spettacolare al pari delle altre, con un‘organizzazione perfetta targata Fipav Lazio, che ha avuto il sostegno dell’amministrazione comunale.

“Si è concluso un tour fantastico, dunque mi preme ringraziare innanzitutto le atlete e gli atleti che sono i veri protagonisti dell’evento. Ringrazio l’Ics che ha sposato questo nostro progetto, la Regione Lazio, e tutti i nostri partner. E ancora vorrei ringraziare il gruppo arbitrale che ci ha accompagnato durante questo lungo viaggio e, ovviamente il Comune di Montalto di Castro che per l’ultima tappa ci ha dato un grande supporto”. Ha detto il Presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi ”.

“Ringrazio la Fipav Lazio per quello che ha fatto in questi giorni. Lo sport unisce e accompagna i giovani sulla strada giusta, per questo eventi di questa portata sono da esempio e stimolo per tanti ragazzi del nostro territorio. Noi ci siamo sempre e qui la pallavolo è sempre la benvenuta, quindi vi diamo appuntamento con il tour il prossimo anno”. Sono le parole del Sindaco di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli.

I VINCITORI DELL’ICS BEACH TOUR 2024

Oggi, dunque, dopo i cinque appuntamenti in programma, sono stati assegnati i titoli regionali 2024: a vincerli, sono stati la coppia composta da Alice Pratesi- Giulia Toti in campo femminile e quella formata da Luca Colaberardino-Davide Borraccino in campo maschile.

“E’ stato un bellissimo tour, su spiagge fantastiche e con un’organizzazione perfetta. Da atlete laziali siamo felicissime di aver vinto questo tour regionale, un titolo che mancava a tutte e due. Abbiamo partecipato a quattro tappe su cinque e forse l’unico rammarico è quello di non aver mai vinto una tappa. Siamo una coppia nuova e pian piano siamo cresciute centrando questo risultato. Vogliamo ringraziare Urban Beach Volleyrò, la società che ci consente di allenarci, le nostre compagne di allenamento che ci permettono di crescere, il nostro mental coach David Simbolotti, il nostro coach Luca Tomassi e i nostri sponsor”. Hanno insieme le vincitrici Pratesi-Toti.

“E’ stato incredibile, oggi abbiamo vinto la tappa al termine di una finale tiratissima, dove abbiamo incontrato due avversari fortissimi, una vittoria che ci è valsa anche il tour 2024. Era il nostro obiettivo quest’anno e averlo centrato ci ripaga degli sforzi fatti e del grande lavoro con i nostri due allenatori, Mario Angeloni e Fabrizio Bottazzo “. Le parole dei due beachers romani Colaberardino-Borraccino .

LA TAPPA DI MONTALTO NEL DETTAGLIO-

Nel torneo femminile, a guadagnare le semifinali sono tate le coppie Emma Falcone-Agnese Angeloni contro Luna Cicola- Jennifer Luca, e dall’altra parte del tabellone Giovanna De Vincenzo-Doriana Bisceglia contro Valeria Tallevi Diotallevi-Isabella Monaco.

Nella prima semifinale, si sono imposte Cicola-Luca su Falcone-Angeloni per 2-0 al termine di un match dominato sin dalle prime battute, mentre nella seconda, Tallevi Diotallevi-Monaco hanno piegato 2-0 la coppia De Vincenzo-Bisceglia.

Nella finalina per il terzo posto, Falcone-Angeloni hanno condotto la partita in tutte e due i set, chiudendo con una vittoria per 2-0 su De Vincenzo-Bisceglia che, si sono ben difese a tratti senza però mai impensierire le avversarie.

Grande spettacolo nella finalissima, terminata al tie break. Nel primo set Tallevi Diotallevi-Monaco l’hanno spuntata ai vantaggi (22-20). Nel secondo sono salite in cattedra Cicola-Luca chiudendo 21-17 in proprio favore. Nel terzo e decisivo set le due coppie giocano punto a punto, fino ad arrivare ai vantaggi, dove Tallevi Diotallevi-Monaco infilano il break decisivo (16-14) vincendo la tappa.

Al termine del match le due vincitrici parlano all’unisono: “Non è stato facile vincere il match contro avversarie così forti che ci hanno messo in difficoltà per tutta la partita- dicono Tallevi Diotallevi-Monaco -. Per noi è una grande soddisfazione perché era la prima volta che giocavamo insieme e oggi siamo cresciute partita dopo partita fino a portare a casa la vittoria“.

Nel tabellone maschile gli scontri per entrare in finale sono stati quello tra Jordan Vecchioni-Marco Magini contro Luca Colaberardino-Marco Borraccino e quello tra Valentino Salema-Valentin Lombardo contro Marco Veneziano-Daniele Tailli.

Nella prima semifinale, si sono imposti Colaberardino-Borraccino su Vecchioni-Magini per 2-0 al termine di una gara giocata punto a punto, mentre nella seconda, la coppia argentina Salema-Lombardo ha avuto la meglio su Veneziano-Tailli sempre con il risultato di 2-0, al termine di una gara molto tirata nel primo set, vinto ai vantaggi, mentre nel secondo i due hanno chiuso con 12 punti di vantaggio.

Nella finale per il terzo posto, Veneziano-Tailli hanno vinto 2-1 su Vecchioni-Magini. I due, dopo aver vinto il primo set con tre punti di margine, hanno ceduto nel secondo di sette lunghezze, per poi volare al tie break aggiudicandosi il match.

Entusiasmante la finale maschile, con Salema-Lombardo che hanno messo in difficoltà i nuovi campioni regionali Colaberardino-Borraccino nel primo set vincendo 21-16. Nel secondo, i due romani hanno iniziato a macinare gioco risultando più precisi nella fase difensiva e in attacco, chiudendo il set 21-17. Al tie break, grande spettacolo con le due coppie sempre appaiate fino ad arrivare ai vantaggi, dove i due romani l’hanno spuntata 18-16.

RISULTATI-

FEMMINILE-

Semifinali -

Falcone- Angeloni / Cicola- Luca 0-2 (9-21; 12-21)

De Vincenzo-Bisceglia / Tallevi Diotallevi-Monaco 0-2 (12-21; 15-21)

Finale 3°/4° posto-

Falcone- Angeloni / De Vincenzo-Bisceglia 2-0 (21-14; )

Finale 1° e 2° posto-

Cicola-Luca / Tallevi Diotallevi-Monaco 1-2 (20-22; 21-17; 14-16)

MASCHILE-

Semifinali -

Vecchioni-Magini / Colaberardino-Borraccino 0-2 (19-21; 18-21)

Salema-Lombardo / Veneziano-Tailli 2-0 (24-22; 21-9)

Finale 3°/4° posto-

Vecchioni-Magini / Veneziano-Tailli 1-2 (18-21; 21-14; 7-15)

Finale 1° e 2° posto-

Colaberardino-Borraccino / Salema-Lombardo – 2-1 (16-21; 21-17; 18-16)