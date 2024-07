Beach Volley: il 25 al via gli Europei Under 20

ROMA- Prenderanno il via giovedì 25 luglio a Myslowice (Polonia) i Campionati Under 20 di beach volley. Dopo la rassegna continentale Under 22 di Termal (Turchia), evento che ha visto le coppie azzurre ottenere il 5° posto di Hanni/Burgmann nel torneo maschile e il forfait invece di Mattavelli/Pasa nel femminile, e dopo la conclusione degli Europei Under 18 di Kachreti (Georgia), manifestazione che ha visto invece il trionfo nel tabellone maschile di Iurisci/Zoeschg e il quarto posto nel femminile dalla coppia Novello/Moretti, i Campionati Europei giovanili 2024 stanno dunque per vivere l’ultimo appuntamento stagionale.