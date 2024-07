Beach Volley: il Campionato Italiano fa tappa a Cirò Marina

CIRO' MARINA (CROTONE)-Prenderà il via domani, venerdì 26 luglio a Cirò Marina in provincia di Crotone, la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. La rassegna nazionale targata Federazione Italiana Pallavolo è giunta ormai al giro di boa e quello in programma questo weekend sulla costa ionica calabrese, rappresenta un dunque un appuntamento delicato per l’assegnazione di importanti punti nella classifica generale.