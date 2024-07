Beach Volley: agli Europei Under 20, eliminate le coppie azzurre

Nel torneo femminile Asia Aliotta e Linda Moretti nella giornata di ieri si sono dovute infatti arrendere al terzo set (21-17, 13-21, 15-12) alla forte coppia ungherese Kun/Honti-Majoros nel primo turno a eliminazione. Il cammino delle azzurrine nella rassegna continentale era precedentemente iniziato con la vittoria per 2-0 (21-12, 21-11) contro le croate Devcic/Markovic, per proseguire poi con le due sconfitte subite contro le polacche Czurylo/Rapczynska (19-21, 12-21) e contro le ceche Pavelková K./Pavelková rispettivamente nella seconda e nella terza uscita della Pool G. Archiviati i sedicesimi di finale di ieri quest’oggi la formazione azzurra si è invece riuscita ad imporre 2-1 (18-21, 21-18, 15-9) sulle polacche Czurylo/Rapczynska nelle finale per i piazzamenti minori, riuscendo a chiudere il torneo con una vittoria (17esimo posto). Concluso il torneo polacco la coppia azzurra è pronta ora a tornare a gareggiare nel campionato italiano. A trionfare in questi Campionati Europei di categoria sono state le svizzere Kernen/Bossart grazie al secco 2-0 (21-13, 21-14) inflitto in finale sulle lettoni Ebere/Kostantinova; a salire invece sul terzo gradino del podio le spagnole Izuzquiza/Carro, vittoriose 21-14, 21-16 sulle polacche Labuz/Radelczuk.

Molo simile il percorso nel tabellone maschile per Filippo Garra e Gabriel Marini Da Costa. Anche per gli azzurrini è arrivata una sola vittoria nella fase a gironi, quella ottenuta al terzo set 2-1 (21-18, 16-21, 15-9) contro gli inglesi Soczewka/Morgan; nei successivi match per la formazione azzurra sono invece arrivate le sconfitte contro i portoghesi Tomas/Gustavo (19-21, 19-21) e contro gli svizzeri Friedli/Amrein (21-16, 21-16). Nella giornata di ieri, dopo un match tirato ed equilibrato gli azzurrini si sono dovuti arrendere 2-1 (23-21, 20-22, 15-13) anche agli ucraini Boiko/Dehtiar nel primo turno a eliminazione diretta; sconfitta che ha dunque eliminato ufficialmente gli azzurri dalla corsa alle medaglie. A differenze di Aliotta/Moretti, quest’oggi la formazione azzurra non si è riuscita a rifare in virtù della sconfitta subita di nuovo contro il team portoghese Tomas/Gustavo, questa volta al tie-break (21-18, 1, 2-21, 13-15). Garra/Marini Da Costa hanno chiuso il torneo al 21esimo posto.

Il torneo è stato vinto dai lettoni Fokerots/Auzins, vincitori per 2-1 (26-28, 21-12, 15-11) sugli svedesi Holting Nillson/Andersson, mentre la medaglia di bronzo è stata conquistata dalla coppia Beta/Besarab, vincitori con il risultato di 2-0 (21-15, 21-14) nel derby tutto polacco contro Pietraszek/Krzeminsky.