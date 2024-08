Europei Beach Volley: Gottardi/Menegatti si arrendono in finale

L'AIA (OLANDA)- Un grande risultato quello ottenuto da Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Campionati Europei di beach volley; a L’Aia (Olanda) le azzurre hanno chiuso la rassegna continentale al secondo posto, riportando di fatto una medaglia europea femminile in Italia dopo quella del 2011, quando in quell’occasione una giovanissima Marta Menegatti vinse l’Europeo di Kristiansand (Norvegia) in coppia con Greta Cicolari.

Quest’oggi Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono dovute arrendere in finale 0-2 (17-21, 18-21) alle tedesche Svenja Muller e Cinja Tillmann, formazione proveniente dal nono posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e dal primo ottenuto invece nell’ultimo Elite16 di Vienna (Austria), chiudendo dunque la manifestazione al secondo posto. Non è stata la conclusione che speravano ma il team guidato da Caterina De Marinis si è reso protagonista di una cavalcata europea davvero meravigliosa; le azzurre hanno prima superato la fase a gironi in testa alla Pool D, per poi superare Finlandia (Ahtiainen/Lahti) e Svizzera (Verge-Depre/Mader) negli ottavi e nei quarti di finale. Questa mattina per il team federale l’importante successo sulla Lituania (Paulikiene/Raupelyte) ha spalancato alle azzurre le porte della loro prima finale europea di coppia. Per Marta Menegatti e Valentina Gottardi una medaglia importante, frutto del lavoro svolto soprattutto nel corso degli ultimi due anni, da quando le azzurre hanno vertiginosamente scalato classifiche, punti e ranking, guadagnandosi così, più che meritatamente, un posto tra le migliori formazioni del panorama mondiale.

Un risultato prezioso per tutto il movimento del beach volley italiano. Nel femminile si tratta della dodicesima medaglia Europea (cinque medaglie d’oro, due d’argento, cinque di bronzo). L’ultima medaglia d’argento europea vinta dall’Italia fu quella ottenuta nel 1997 a Riccione da Daniela Gattelli e Lucilla Perrotta. Per Marta Menegatti si tratta quindi del secondo piazzamento europeo, per Valentina Gottardi, invece, è la prima medaglia di una rassegna continentale.

La medaglia di bronzo di questa trentaduesima edizione dei Campionati Europei di beach volley è andata alla coppia elvetica Bobner/Verge-Depre Z., vittoriosa con il risultato di 2-0 (22-20, 21-14) sulla formazione lituana Paulikiene/Raupelyte.

Partenza aggressiva della Germania; sono state le tedesche a trovare il primo break (2-5), vantaggio che hanno sostanzialmente mantenuto per tutta la durata del parziale (10-13), fino alla chiusura del set fissata sul 17-21. Partenza sprint della Germania anche a inizio seconda frazione di gioco, con Muller/Tillmann subito sopra (1-4); Menegatti/Gottardi, in affanno, hanno fatto fatica a trovare i giusti meccanismi e il risultato si è spostato sul 5-10 Germania. A metà parziale le azzurre hanno tentato la risalita (7-10) ma la Germania è riscappata via (8-13); un ace di Gottardi e un attacco di Menegatti e le azzurre si sono riportate sotto sul 13-15. La Germania ha però trovato un nuovo allungo passando dal 14-18 al 16-20; un attacco di Tillmann e la Germania è riuscita a chiudere sul 18-21 conquistando così la medaglia d’Oro.

CALENDARIO e RISULTATI



TABELLONE FEMMINILE



17 AGOSTO



SEMIFINALE

Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (21-17, 19-21, 18-20)

Muller/Tillmann (GER)-Bobner/Verge-Depre Z. (SUI) 2-0 (21-13, 21-16)

FINALE 3/4° POSTO

Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bobner/Verge-Depre Z. (SUI) 0-2 (20-22, 14-21)

FINALE 1/2° POSTO



Menegatti/Gottardi (ITA)-Muller/Tillmann (GER) 0-2 (17-21, 18-21)