Beach Volley: due coppie azzurre nell'Elite 16 di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA) - Comincerà domani, 21 agosto, ad Amburgo, in Germania, un nuovo Elite 16 del Beach Pro Tour 2024.

Sarà un'altra occasione per vedere nuovamente in campo le coppie azzurre, che, dopo i Giochi Olimpici di Parigi e i Campionati Europei conclusi domenica in Olanda, sono pronte ad affrontare i migliori beacher del mondo nel torneo Elite 16 tedesco, che si concluderà domenica 25 agosto con le gare che assegneranno le medaglie.

Menegatti-Gottardi, nel femminile, e Nicolai-Cottafava, nel maschile, partiranno direttamente nel main draw, mentre la coppia azzurra formata da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi comincerà la propria avventura dalle qualifiche in programma domani, 21 agosto.

Nel tabellone principale femminile, le prime a scendere in campo saranno le fresche vicecampionesse d’Europa, Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che giocheranno il primo match della Pool B contro le brasiliane Thamela e Victoria, giovedì 22 agosto alle ore 8.

Nel tabellone maschile, invece, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava giocheranno la prima gara, sempre giovedì 22 agosto, alle ore 10 contro i brasiliani Arthur/Adrielson.

IL CALENDARIO DELLE COPPIE AZZURRE | FASE A GIRONI-



22 AGOSTO

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA)

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA)

23 AGOSTO

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)- avversario da definire

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)- avversario da definire

Ore 12: Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA)

Ore 18: Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA)