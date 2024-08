Beach Volley: Orsi Toth/Bianchi nel main draw di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA) -Ha preso il via oggi, mercoledì 21 agosto ad Amburgo in Germania, un nuovo Elite16 del Beach Pro Tour 2024, il primo dopo i Giochi Olimpici di Parigi e dopo i Campionati Europei olandesi.

La giornata odierna è stata dedicata alle qualifiche: allo Stadio Am Rothenbaum sono arrivati quest’oggi due successi per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi: per le azzurre la prima vittoria è arrivata questa mattina contro le tedesche Bock/Kunst, superate 2-0 (21-13, 21-17), mentre nel pomeriggio è arrivato invece il bis, sempre contro una coppia tedesca, quella composta da Grüne/Christ, e sempre con il risultato di 2-0 (21-19, 21-16). I virtù dei due successi Orsi Toth e Bianchi hanno staccato dunque il pass per il main draw e domani, alle 9:00, affronteranno le olandesi Stam/Schoon nella prima uscita della Pool D. Insieme a Italia e Olanda nel raggruppamento sono presenti anche le statunitensi Scoles/Flint e le brasiliane Hegeile/Vitoria.

Domani prenderà dunque ufficialmente il main draw e a rappresentare i colori azzurri, nel tabellone principale del torneo, ci saranno come noto altre due coppie, entrambe reduci da un agosto ricco di impegni importanti (Giochi Olimpici di Parigi 2024 e Campionati Europei): nel torneo femminile, giocheranno Marta Menegatti e Valentina Gottardi, fresche vincitrici della medaglia d’argento nella rassegna continentale, e in quello maschile sono pronti invece al debutto Samuele Cottafava e Paolo Nicolai.

C’è il Brasile nella prima ufficiale delle due coppie azzurre: Menegatti e Gottardi, inserite nella Pool B, faranno il loro esordio domani contro Thamela/Victoria alle ore 8:00; Nicolai e Cottava giocheranno invece la prima gara domani alle ore 10 contro Arthur/Adrielson.

IL CALENDARIO DELLE COPPIE AZZURRE

QUALIFICAZIONI



21 AGOSTO

Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Bock/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-17)

Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-0 (21-19, 21-16)

FASE A GIRONI



22 AGOSTO

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA)

Ore 9: Orsi Toth/Giada Bianchi (ITA)-Stam/Schoon (NED)

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA)

23 AGOSTO

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)-Piersma/Bekhius (NED)

Ore 9: Scoles/Flint (USA)-Orsi Toth/Bianchi (ITA)

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)-avversario da definire

Ore 12: Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA)

Ore 13: Hegeile/Vitoria (BRA)-Orsi Toth/Bianchi (ITA)

Ore 18: Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA)