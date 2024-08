Beach Volley: due quarti posti per le coppie italiane ad Amburgo

Nel femminile Menegatti/Gottardi, medaglia d’argento ai recenti Campionati Europei in Olanda, sono state dapprima battute al tie break 2-1 dalle svizzere Hüberli/Brunner 2-1 (21-15, 17-21, 21-19), sfiorando soltanto l’ingesso in finale, e poi nel match per il podio si sono arrese 2-0 (21-19, 21-19) dalle brasiliane Thamela/Victoria non riuscendo a salire sul podio

Nel maschile Cottafava/Nicolai si sono arresi in semifinale 2-1 (14-21, 21-19, 15-11) alla fortissima coppia norvegese Mol/Sørum per poi cedere agli olandesi Van De Velde/Immers nella finale per il bronzo, questa volta al torneo Elite 16 di Amburgo, in Germania, contro Boermans/De Groot che si sono imposti 2-0 (21-18, 21-13) sui due azzurri.

I RISULTATI-

TABELLONE FEMMINILE-

SEMIFINALI



Menegatti/Gottardi (ITA) - Hüberli/Brunner (CHE) 1-2 (15-21, 21-17, 19-21)

FINALE 3°/4° POSTO



Thamela/Victoria (BRA)- Menegatti/Gottardi (ITA) 2-0 (21-19, 21-19)



TABELLONE MASCHILE

25 AGOSTO



SEMIFINALI



Nicolai/Cottafava (ITA)- Mol/Sørum (NOR) 1-2 (21-14, 19-21, 11-15)

FINALE 3°/4° POSTO

Boermans/De Groot (NED)- Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)