Beach Volley: da domani il Future di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)-Prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 29 agosto a Corigliano Rossano (CS) l’ultimo Future italiano del Beach Pro Tour 2024. Dopo gli appuntamenti andati in scena a Cervia (RA, 16-19 maggio), Battipaglia (SA, 23-26 maggio) e Messina (20-23 giugno), da domani in Calabria si alzerà dunque il sipario per quest’ultima importante kermesse che vedrà la presenza di molti beachers italiani. Domani, come da prassi, sarà il giorno dedicato alle qualifiche, mentre venerdì 30 inizierà invece il main draw.