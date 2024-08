Iurisci/Zoeschg chiudono i Mondiali Under 19 al nono posto

Se per Linda Moretti e Gaia Novello l’avventura è terminata ad un passo dal tabellone principale in virtù della sconfitta subita per mano della Repubblica Ceca, Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg hanno salutato la kermesse agli ottavi di finale.

Gli azzurrini infatti, dopo aver beneficiato del bye nel primo turno di qualifiche ed aver superato in ordine di tempo Cina, Hong Kong, Cile, Nuova Zelanda ed Uruguay (quest’ultima a tavolino), hanno rimediato una sconfitta nella gara di ieri (30 agosto) contro i tedeschi Hikel/Sackermann. Dopo un primo set chiuso 21-18, l’Italia non è riuscita a ripetersi nel secondo. Avanti di 3 infatti, Iurisci e Zoeschg non sono riusciti a mantenere il vantaggio, subendo anzi una rimonta che ha permesso alla Germania di chiudere il secondo set 21-18. Nulla da fare al tie-break; con il risultato di 15 a 10 è stato il duo tedesco a staccare il pass per i quarti. Domani, Hikel/Sackermann affronteranno la Lettonia del duo Šalkovskis/Jaundžeikars.