Beach Volley: assegnati gli scudetti Under 14 e Under 16

Giornata di ieri che ha dunque incoronato i nuovi campioni d’Italia Under 14 e Under 16, mentre questa mattina hanno preso il via i match delle categorie Under 18 che termineranno domani, mentre giovedì 5 settembre si concluderà anche la kermesse dedicata alle categorie Under 20.

UNDER 14-



TABELLONE FEMMINILE

A trionfare nel tabellone femminile sono state Mia Carminati e Adele Pasquetto; per le atlete allenate da Cristina Martin sono arrivate sei vittorie su altrettanti match disputati senza perdere alcun set per strada. Nella finalissima scudetto Carminati/Pasquetto sono riuscite ad imporsi 2-0 (21-13, 21-19) su Camilla Ricciuti e Anna Carmen Manfroni, mentre la finale per il terzo e quarto posto è stata vinta dalla coppia formata da Arianna Pigni ed Emma Vallin, vincitrici al terzo set 23-21, 13-21, 15-9 contro Anna Belloli e Sara Belloli.

TABELLONE MASCHILE-

A laurearsi campioni d’Italia nel tabellone maschile sono stati invece Samuele Monti e Luka Stankovic; anche per i neo campioni d’Italia di categoria quello percorso a Bellaria Igea Marina è stato un cammino netto e senza sbavature; in finale Monti/Stankovic hanno superato 2-0 (21-15, 21-19) la formazione composta da Elia Giovanazzi e Lorenzo Festi, mentre a salire sul terzo gradino del podio sono stati Federico Mingazzini e Giovanni Braghieri, grazie al 2-0 (21-13, 21-17) inflitto a Francesco Bonvini e Filippo Morsucci.

UNDER 16



TABELLONE FEMMINILE-

Si sono aggiudicate il titolo di campionesse d’Italia nella categoria Under 16 Margot Piraccini e Nicole Balzani; dopo aver vinto in due set i primi cinque match, le atlete seguite da coach Enrico Piccinini sono riuscite a superare al terzo set (18-21, 21-17, 15-11) Noemi Bina e Micol Lafuenti. La finale per il terzo posto è invece stata vinta da Gaia Bozza e Lavinia Zorzetto, vincitrici con il risultato di 21-18, 21-15 su Sofia Giovale e Beatrice Sordi.

TABELLONE MASCHILE-

A salire sul primo gradino del podio e a laurearsi dunque campioni d’Italia Under 16 nel tabellone maschile sono stati Elia Tiozzo Netti ed Edoardo Sella. La coppia seguita da Maurizio Tiozzo Netti si infatti aggiudicata la finale Scudetto contro Alessandro Camilli e Filippo Bezzi, superati 21-13, 21-14, mentre a piazzarsi sul terzo gradino del podio Leonardo Boscolo Sale e Luca Tiozzo Canella grazie al successo ottenuto ai danni di Tommaso Pellegrini e Andrea Rizzo al tie-break (19-21, 21-19, 15-11).