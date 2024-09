Beach Volley: Nika/Toppetti e Iurisci/Marini campioni d'Italia U 20

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Dopo aver incoronato i nuovi campioni d’Italia Under 18 si è conclusa al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN) la due giorni dedicata alle categorie Under 20. Calato dunque il sipario sul Campionato Giovanile. Oggi sul litorale romagnolo prenderà ufficialmente il via l’ultima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto in programma fino a domenica 8 settembre.

TABELLONE FEMMINILE-

A trionfare nel tabellone femminile sono state Deizi Nika e Laura Toppetti. La coppia, allenata da Andrea Santomieri, è riuscita a superare in finale al tie-break 2-1 (21-18, 20-22, 15-6) Asia Aliotta e Linda Moretti. Terzo posto invece per Francesca Caramaschi e Alessia Arienti che, sempre col risultato di 2-1 (20-22, 21-16, 15-13), sono riuscite a centrare il successo su Anna Turchetti e Caterina Ravaioli.

TABELLONE MASCHILE-

Nel tabellone maschile, a laurearsi campioni d’Italia sono stati Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa. Il duo, sotto la guida di Gervasio Iurisci, in poco più di mezz’ora è riuscito a superare 2-0 (21-16, 21-19) Giacomo Piovan e Matteo Marchesan. Terzo gradino del podio per Filippo Funari e Francesco Peri che, col risultato di 2-1 (19-21, 21-16, 15-12), si sono aggiudicati la sfida contro Davide Zanatta e Bryan Argilagos.

Come da regolamento, le prime e le seconde coppie classificate nella categoria Under 20 (femminile e maschile) usufruiranno della Wild Card che gli consentirà di partecipare anche alla tappa finale del Campionato Italiano Assoluto; stesso discorso vale anche solo per i vincitori della categoria Under 18 (femminile e maschile). Wild Card per le Finali del Campionato Italiano Assoluto anche per Deizi Nika/Laura Toppetti (vincitrici della categoria Under 20 di Bellaria Igea Marina) e Filippo Barone/Francesco Mingione, formazioni vincitrici nella tappa Under 20 conclusasi il 25 agosto a Cellatica (BS).