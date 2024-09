Beach Volley: a Bellaria in archivio la seconda giornata

Si conoscono quindi i nomi delle prime due coppie semifinaliste di ciascun tabellone provenienti dai turni vincenti con i restanti nomi che si conosceranno domattina al termine delle due partite valevoli per il sesto turno perdenti in programma domattina a partire dalle ore 8.10.

Le semifinali femminili cominceranno alle ore 10 con in campo Benazzi/Lantignotti contro la vincente di Franzoni/Gili - Gottardi/Scampoli.

Alle ore 11 Orsi Toth/Bianchi affronteranno invece la vincente di Calì/Allegretti e They/Breidenbach.

Il tabellone maschile prenderà il via sempre con l’ultimo turno perdenti a partire dalle ore 10. La prima semifinale maschile tra Lupo/Zaytsev e la vincente di Sacripanti/Titta – Benzi/Bonifazi si giocherà alle ore 12; l’altra in programma alle ore 13 vedrà protagonisti i giovani Dal Corso/Viscovich contro la vincente di Cottafava/Bassereau contro Alfieri/Andreatta.

TABELLONE FEMMINILE-

Ad aggiudicarsi un posto tra le prime quattro formazioni del tabellone , come detto, sono state Giada Benazzi (che ha annunciato sui suoi profili social di essere all’ “ultimo ballo”) e Michela Lantignotti brave a collezionare un importante “one-two” contro Arcaini/Puccinelli e Franzoni/Gili.

Altra squadra qualificata è quella composta da Giada Bianchi e Reka Orsi Toth che dopo aver battuto Belliero/Cavestro hanno superato le azzurre Valentina Gottardi e Claudia Scampoli.

TABELLONE MASCHILE-

Prima coppia a staccare il pass per le semifinali è stata quella composta da Daniele Lupo e Ivan Zaytsev; le medaglie d’argento a Rio 2016 hanno vinto entrambe le gare di giornata disputate contro Sacripanti/Titta e Cottafava/Bassereau valevoli rispettivamente per il terzo e quarto turno vincenti. Proprio quest’ultimo match ha regalato spettacolo ai numerosi spettatori presenti che hanno assiepato le tribune del campo centrale. L’azzurro e il francese, invece, cominceranno la loro rincorsa dal tabellone perdenti a partire da domattina.

Altra formazione a essere sicura di un posto tra le migliori quattro è quella composta dai giovani azzurri Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che dopo aver avuto la meglio su Marchetto/Windisch nel terzo turno hanno battuto i campioni d’Italia in carica Davide Benzi e Carlo Bonifazi nell’ultimo match di giornata.

I nomi delle altre due formazioni che completeranno il quadro delle semifinali, come di consueto, si conosceranno domani mattina al termine della risalita dal tabellone perdenti.