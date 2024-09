Stating Six: Lupo/Zaytsev e Bianchi/Orsi Toth sono tricolori

ROMA-La puntata di Stating Six si apre oggi con la rubrica Beach Passion che ci porta a Bellaria Igea Marina dove si è conclusa l’edizione 2024 del Campionato italiano che ha laureato le coppie Lupo/Zaytsev e Bianchi/Orsi Toth campioni tricolore per la stagione in corso. Un successo fortemente cercato quello di Daniele e Ivan, i quali in estate hanno deciso di creare una nuova coppia che vuole decisamente puntare ai massimi traguardi. Il Campionato Italiano era il primo step da superare per arrivare più in alto e la coppia allenata da Solustri ha centrato l’obiettivo dimostrando di essere pronta a salire ulteriori gradini. Per le due medaglie d’argento a Rio 2016 non si tratta del primo successo in carriera. Zaytsev lo vinse, infatti, già nel 2008, mentre per Lupo si tratta del quinto scudetto dopo le precedenti vittorie in coppia con Nicolai e Ranghieri. Ai due neo campioni d’Italia a Bellaria è bastato il quarto posto finale nella tappa vinta da Samuele Cottafava e Remi Bassereau. Zaytsev e Lupo, intervistati al termine della tappa hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il grande risultato raggiunto, ribadendo di essere sulla buona strada per essere competitivi ai massimi livelli.