Consegnati a Cervia gli Oscar del beach volley

L'evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Fantini Club e la Regione Emilia Romagna, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e naturalmente di alcuni dei premiati, tra i quali Paolo Nicolai, Caterina De Marinis, Laurin Zoeschg, Davide Crescentini e Pier Paolo Murgioni.

La serata ha preso il via con un talk show, aperto al pubblico e moderato dal giornalista sportivo Lorenzo Dallari, per poi proseguire con una cena di gala durante la quale si sono svolte le premiazioni.

I PREMI-



- ATLETI DELL’ANNO: Marta Menegatti e Paolo Nicolai

- ROOKIE DELL’ANNO: Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci (Campioni d’Europa Under 18)

- ALLENATORE DELL’ANNO: Caterina De Marinis

- ARBITRO DELL’ANNO: Davide Crescentini

- SUPERVISORE DELL’ANNO: Pier Paolo Murgioni

Le parole di Claudio Fantini-

« Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo per aver accolto la richiesta di fare il primo Oscar del beach volley qui al Fantini Club. Quarant’anni fa organizzammo qui il primo torneo e si può dire dunque che questa sera festeggiamo davvero il quarantesimo anno di attività del beach volley in Italia e tutto questo, chiaramente, mi riempie il cuore di gioia. Ringrazio la Regione e il Comune, così come ringrazio Roberto Ghiretti per aver appoggiato questa mia idea; spero che l’evento di stasera non sia l’ultimo organizzato qui. Questa è una serata speciale per tutto il movimento; il beach volley è uno sport bellissimo, emozionante e sano che spero la gente possa conoscere sempre più ».

Le parole di Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna-

« Abbiamo scelto il beach volley per tanti aspetti, uno di questi è sicuramente quello della valorizzazione delle spiagge per un’attività sportiva, il massimo; lo sport, che rappresenta il motore operativo di questa Regione. È stato avviato un percorso portato avanti da qualche anno che ci ha trasformato in una Sport Valley; abbiamo organizzato e organizzeremo infatti grandi eventi nazionali e internazionali e il beach volley, che qui è di casa, ne fa assolutamente parte. La settimana scorsa abbiamo infatti ospitato, per il secondo anno consecutivo a Bellaria Igea Marina (RN), le Finali Scudetto del Campionato Italiano, secondo l’accordo siglato con la FIPAV. Accordo che vogliamo rinnovare perché il beach volley rappresenta davvero una realtà di grande spessore. La serata organizzata qui al Fantini Club va a premiare di fatto tutto quello che è stato sviluppato nel tempo. Siamo pienamente soddisfatti ».

Le parole di Adriano Bilato, vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo-

« Ringrazio la Regione Emilia Romagna e il Fantini Club che ci ospita per questo grande evento. Ritengo sia una serata importante per questa disciplina. Il beach volley italiano è senz’altro in grande crescita come dimostrano i dati che registriamo anno dopo anno; il numero dei tesserati aumenta sempre di più, così come crescono il numero di coppie che partecipano a ogni singola manifestazione. La nostra volontà è quella di far giocare a beach volley tutto l’anno e non solo durante la stagione estiva; il Campionato Italiano per Società, ad esempio, vanto della Federazione, inizia a ottobre per concludersi nel mese di maggio. L’impegno messo dalla Federazione Italiana Pallavolo è sicuramente importante. È un percorso quello che stiamo portando avanti che sta dando risultati più che positivi. Ringrazio l’impegno dei nostri sponsor che hanno capito e creduto nelle potenzialità di questa disciplina; così come le TV che hanno permesso una maggiore crescita sotto tutti i punti di vista. Il movimento del beach volley è sicuramente in salute e la parte fondamentale è rappresentata dai giovani. C’è stata infatti una vera esplosione a livello giovanile con numeri registrati da record che sicuramente fanno ben sperare per il futuro. Anche l’attività dei “processi selettivi” sul territorio ci permette di avere degli ottimi riscontri, come ad esempio l’ultima medaglia d’oro vinta quest’estate ai Campionati Europei Under 18. Cresce l’attività capillare sul territorio e crescono inevitabilmente i numeri. L’impegno nel settore giovanile ci sta come ci sta quello dedicato alle squadre nazionali maggiori che sono ai vertici della disciplina a livello mondiale. Ringrazio infatti ancora una volta Paolo (Nicolai, ndr) e Marta (Menegatti, ndr) per aver accettato e creduto due anni fa in un progetto insieme a due giovani promesse; percorso che ha portato in tempi molto brevi dei risultati importantissimi come dimostra la loro partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ».

Le parole di Paolo Nicolai migliore atleta dell’anno-

« Per me è un grande piacere essere qui. Ringrazio tutti e sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento in una struttura iconica come questa, con la dirigenza federale, le persone e gli amici e dove, tra l’altro, ho vinto la mia prima tappa in assoluto del Campionato Italiano. Tengo a precisare che siamo stati molto fortunati noi del mondo del beach volley ad essere rappresentati da un atleta come Marta Menegatti. Io e lei abbiamo avuto un percorso molto simile; devo ammettere che atlete come Marta sfortunatamente non nascono tutti i giorni. La saluto e sono molto felice di ricevere questo premio insieme a lei. La scelta di questo sport? È stata una scelta fatta anni fa. A volte delle cose si fanno per istinto e diciamo che ho seguito comunque la strada della mia passione. Sono stato forse tra i primi a non vedere tutta questa differenza con l’indoor, altra mia passione, ma delle circostanze e sicuramente il coraggio mi hanno portato a intraprendere un percorso ancora non tracciato. Mi sono fidato delle giuste persone…un po' come il percorso di Marta (Menegatti, ndr). Diciamo che la scelta fatta ci ha portato a raggiungere grandi soddisfazioni. La crescita del beach volley nel corso dei quattro quadrienni olimpici (Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024)? Sicuramente è stata grande. Quando abbiamo cominciato noi non era così; poi la qualificazione ai primi Giochi (Londra), il quinto posto che per noi è sembrato oro…quando capisci che la strada è quella giusta, cerchi poi di arrivare a ottenere qualcosa di importante. Poi è arrivata la consacrazione, la medaglia d’argento a Rio, insieme, tra l’altro all’indoor; a Tokyo siamo poi andati vicino al piazzamento, mentre qui a Parigi i risultati sono stati un po' stretti rispetto alle aspettative di partenza. Il mio futuro? L’età è quella che è ma devo dire che sto dimostrando di essere ancora a un buon livello. Sono molto legato alla Federazione e so che lei e molto legata a me e ai suoi atleti; cercheremo di proseguire insieme che sia ora o tra qualche anno. Il futuro però è in buone mani, sia a livello di tecnici, sia di atleti. Penso che insieme a Marta abbiamo rappresentato una parte importante di questa disciplina per la FIPAV. Siamo riusciti a portare due giovani ragazzi ai massimi livelli di questo sport…ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene. Al Settore Squadre Nazionali FIPAV possono dormire sogni tranquilli. L’importante è però continuare a lavorare, sapendo che all’estero vanno veloci. Indipendentemente da quello che faremo io e Marta il beach volley italiano è in buone mani ».

Insieme a Paolo Nicolai è stata premiata come miglior atleta dell’anno anche la straordinaria Marta Menegatti; l’azzurra, non presente all’evento e anche lei proveniente dalla sua quarta Olimpiade (Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024) ci ha tenuto a ringraziare e a salutare tutti i presenti.

Le parole di Maurizio Menegatti, papà di Marta-

« Penso che questo premio Marta se lo sia ampiamente meritato. È da quando aveva 17 anni che sta nel mondo del beach volley. Da giovane è stata vice campionessa del Mondo Under 19…come genitori ne abbiamo viste di tutti i colori. La storia di Marta è molto complessa. Abbiamo parlato delle sue vittorie nel Campionato Italiano, ma lei quest’estate ha disputato la sua quarta Olimpiade con la quarta compagnia diversa. Lei è una campionessa nello sport me anche nella vita. Come tifoso dicono che non ne capisco tanto, ma come papà posso dire che ha seguito molti valori, è diventata quello che è sicuramente anche grazie all'aiuto della famiglia. Noi siamo orgogliosi di lei e della sua passione che non ha mai mollato. A volte con mia moglie vediamo tutte le medaglie e i trofei vinti e davvero perdiamo il conto. Dico a Caterina De Marinis che noi nostra figlia l’abbiamo sempre seguita ma a livello tecnico e fisico come in questi due anni non l’abbiamo mai vista. Lo staff, la compagna e l’ambiente la stanno facendo crescere ancor di più. La sto indirizzando verso Los Angeles (ride, ndr) ».

Le parole di Luigi Dell’Anna coodinatore Squadre Nazionali Beach Volley FIPAV-

« Questo per noi è un periodo di analisi e valutazione. Veniamo da un Olimpiade dove non è arrivato il risultato che noi tutti ci aspettavamo. C’erano grandi aspettative con due delle nostre coppie che erano nella top ten del ranking olimpico. È stata la prima partecipazione olimpica di Valentina (Gottardi, ndr) e Samuele (Cottafava, ndr) e sicuramente è stata un’esperienza di grande crescita. Abbiamo la fortuna di avere i tecnici che ci invidiano in tutto il mondo, i progetti ci sono e sono importanti, il numero di atleti è in continua crescita e dobbiamo mettere a disposizione loro tutti i mezzi necessari. È un momento particolare della stagione, ma la volontà è quella di ambire sempre al massimo ».

Le parole di Roberto Ghiretti-

« Per me è una gioia essere qui, in un posto che sicuramente evoca dei ricordi molto belli. Ritrovo tanti amici. Il beach volley italiano è in saluto sotto tutti i punti di vista. Dalle risposte che continuiamo ad avere, dalle analisi di comunicazione legate anche alle sempre maggiori richieste di aziende interessate, dai numeri provenienti dai canali social federali, dati alla mano, la strada è quella giusta. Il cammino aziendale/comunicativo che stiamo portando avanti è estremamente positivo ma dobbiamo e possiamo ancora migliorare molto. La strada tracciata è corretta e siamo molto fiduciosi di quelle che potranno essere le riposte provenienti già dalla prossima stagione ».

Le parole di Caterina De Marinis miglior allenatrice dell’anno-

« Sicuramente cambia vedere le partite e allenarle invece che giocarle. Amo il mio lavoro; la cosa che mi piace di più e vedere riuscite le giocate provate in allenamento. Per me è un onore essere qui per ritirare questo premio e ringrazio la Federazione per l’opportunità che mi sta dando di lavorare in questo ambiente. Abbiamo tante possibilità di fare bene e di migliorare sempre di più. La fortuna degli atleti dei beachers di non avere l’allenatore in panchina? Nel Campionato Italiano succede, mentre nel circuito internazionale no. Diciamo che noi allenatori siamo un pochino più in disparte. Quello che possiamo fare è dare delle indicazioni prima del match e poi gioire o arrabbiarsi a fine partita. Il rapporto con le atlete? Si crea un rapporto di estrema complicità tra allenatori e beachers. Si vive una situazione diversa rispetto all’indoor. Il rapporto e molto particolare e penso non sia la stessa cosa nella pallavolo. Il livello del beach volley in Italia? Quest’anno ho partecipato alla tappa Finale di Bellaria Igea Marina e devo dire che nel femminile il livello medio che si è alzato in maniera importante. Stessa discorso anche a livello internazionale; prima sono stati i maschi a modificare il gioco rendendolo più veloce, ora sono aspetti che si stanno vedendo anche nel femminile. Questo è un beach volley che sta andando incontro a delle grandi fisicità ».

Sono stati premiati come “rookie” dell’anno anche i freschi vincitori dei Campionati Europei Under 18 Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci; il giovane Zoeschg ha ritirato il premio anche per il suo compagno non presente all’evento.

Le parole di Laurin Zoeschg -

« Come ho iniziato a giocare a beach volley? Ero a Lido e vedevo sempre giocare mio padre e mio fratello ed è lì che mi sono avvicinato per la prima volta a questo sport. Poi sono andato a Brunico e ho visto giocare Theo (Hanni, ndr) e gli altri ragazzi e lì mi sono fermato. Il beach volley mi piace davvero tanto. Se dovessi scegliere ora tra beach volley e indoor sceglierei il beach volley. La vittoria agli Europei? Il beach volley europeo è molto diverso dal punto di vista tecnico e fisico: all’inizio ero un po' spaventato ma alla fine possiamo dire che sia andata molto bene ».

Vincitore della categoria direttore di gara dell’anno Davide Crescentini, che agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato secondo arbitro nella finale 1/2° posto che ha visto scendere sulla sabbia gli svedesi Ahman/Hellvig e i tedeschi Ehlers/Wickler:

Le parole di Davide Crescentino-

« Arbitrare? Io personalmente mi diverto davvero molto a fare il mio lavoro. Dico sempre che il nostro è il miglior posto dove poter seguire la partita; quando sono in campo me la godo e cerco di non rovinare la festa a nessuno. Per me arbitrare atleti della nuova generazione è differente rispetto agli inizi; oggi i beachers sono più calmi. Il mondo del beach volley è come una famiglia, si sta insieme, si fa sport, si litiga ma si trova sempre un modo per poter far poi pace…insomma è un mondo che a me piace moltissimo ».

L e parole di Pier Paolo Murgioni, miglior supervisore della stagione-

« Ringrazio tutti per questo importante premio. Quest’anno ho avuto la fortuna di lavorare sia per il Campionato Italiano, sia per i Future del Beach Pro Tour organizzati in Italia; eventi che permettono ai giovani beachers di affacciarsi al mondo del beach volley internazionale. È stato assolutamente un successo. Segui le partite di atleti che poi rivedi in giro per le tappe del Campionato Italiano, vedendo i loro miglioramenti. Nel corso degli ultimi anni abbiamo voluto alzare l’asticella anche a livello promozionale. Abbiamo cercato di accogliere le esigenze di tutti, anche quella di mostrare tutte le partite delle varie tappe del Campionato, dando così a tutti la possibilità di poter seguire le emozioni che può regalare questo sport ».