La coppia Gottardi-Orsi Toth all'esordio a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Prenderà il via domani, mercoledì 6 novembre, l’ultimo torneo Elite16 del Beach Pro Tour 2024 a Rio de Janeiro (Brasile). Ultimi punti pesanti in palio per la qualificazione alle Finals di Doha, in programma dal 4 al 7 dicembre. Ai nastri di partenza in terra carioca ci saranno tre coppie italiane, due nel tabellone femminile e una in quello maschile.