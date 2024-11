A Rio De Janeiro Gottardi/Orsi Toth si fermano ai quarti

Nella serata italiana di ieri, infatti, il duo tricolore al loro primo torneo insieme nel circuito internazionale, ha subito la sconfitta solo al tie-break 2-1 (21-13, 14-21, 18-16) contro la coppia padrona di casa testa di serie numero undici del torneo Carol-Barbara.

C’è un po' di rammarico per una gara partita male, con il primo set perso, ma proseguita molto bene con un grande secondo set giocato delle azzurre Gottardi e Orsi Toth. Nel finale del terzo set, però, le brasiliane Carol-Barbara l’hanno spuntata ai vantaggi (18-16), vincendo la gara e conquistando così l’accesso alle semifinali. Per l’Italia un quinto posto finale giunto al termine di una fase a gironi in cui le azzurre non avevano conosciuto la sconfitta chiudendo la pool a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare disputate