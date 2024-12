Gottardi/Orsi Toth e Nicolai/Cottafava alle Finals di Doha

DOHA (QATAR)- Inizierà domani, mercoledì 4 dicembre, il torneo più atteso della stagione del Beach Pro Tour. L'Aspire Park di Doha (Qatar) ospiterà per il terzo anno consecutivo le Finals, ultimo appuntamento del circuito internazionale targato FIVB che vedrà in azione le dieci migliori coppie al mondo dell’anno solare nei due tabelloni, femminile e maschile.

Per l’Italia saranno presenti due coppie, una per tabellone. In quello femminile i colori azzurri saranno rappresentati da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. La coppia federale (testa di serie numero 10 del seeding) è stata inserita nella Pool A con le lettoni Tina/Anastasija, le brasiliane Agatha/Rebecca, le cinesi Xue/X. Y. Xia e le statunitensi Cannon/Kraft.

Le azzurre faranno il loro esordio sulla sabbia qatariota mercoledì 4 alle ore 12:00 contro il team lettone; per poi proseguire il giorno seguente con due match contro Cina e Brasile, rispettivamente alle 12:00 e alle 17:00. Valentina e Reka chiuderanno poi la loro Pool venerdì 6 dicembre alle ore 13:00 contro gli Stati Uniti.

Nel tabellone maschile invece i colori azzurri saranno rappresentati da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava (coppia testa di serie numero 8 del seeding). Come annunciato da Nicolai in conferenza stampa tenutasi a Roma giovedì 28 novembre, questo sarà il suo ultimo torneo prima di ritirarsi ufficialmente dal beach volley giocato; l’argento olimpico di Rio 2016 diventerà infatti il nuovo Direttore Tecnico delle squadre nazionali maschili di beach volley per il prossimo quadriennio olimpico.

Dopo il quinto posto dello scorso anno, il duo federale se la vedrà nella Pool A con i padroni di casa Cherif/Ahmed, gli olandesi Boermans/de Groot, la coppia tedesca, fresca di argento olimpico ai Giochi di Parigi 2024, Ehlers/Wickler e la coppia ceca campione del mondo in carica Perusic/Schweiner.

Gli azzurri scenderanno sulla sabbia mercoledì 4 alle ore 14:00 contro l’Olanda e alle ore 18:00 contro il Qatar, giovedì 5 alle ore 14:00 contro la Repubblica Ceca e infine venerdì 6, sempre alle ore 14:00 contro la Germania.

IL CALENDARIO DELLE COPPIE ITALIANE-



4 DICEMBRE-

Ore 12, Tina/Anastasija (LET)- Gottardi/Orsi Toth (ITA)

Ore 14, Boermans/de Groot (OLA)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 18, Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Cottafava (ITA)

5 DICEMBRE

Ore 12, Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Xue/X. Y. Xia (CHN)

Ore 14, Perusic/Schweiner (CZE)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 17, Agatha/Rebecca (BRA)-Gottardi/Orsi Toth (ITA)

6 DICEMBRE

Ore 15, Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Cannon/Kraft (USA)

Ore 14, Ehlers/Wickler (GER)-Nicolai/Cottafava (ITA)