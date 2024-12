Finals di Doha: giornata no per le coppie italiane

DOHA (QATAR)- Giornata avara di soddisfazioni per le coppie azzurre impegnate quest’oggi nei primi match delle Beach Pro Tour Finals 2024, manifestazione in corso di svolgimento a Doha (Qatar). La prima coppia a scendere sulla sabbia dell’Aspire Park è stata quella composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; esordio non semplice per le giovani atlete azzurre che dopo un’ora di gioco si sono dovute arrendere 2-1 (19-21, 22-20, 15-11) alla forte squadra lettone Tina/Anastasija, coppia testa di serie numero uno del torneo. La formazione federale proseguirà il proprio percorso nella Pool A domani contro le cinesi Xue/X. Y. Xia (ore 12) e contro le brasiliane Agatha/Rebecca (ore 17); per le azzurre l’ultimo match della prima fase è invece in programma venerdì 6 alle ore 13 contro le statunitensi Cannon/Kraft.