Finals di Doha: Gottardi/Orsi Toth ancora in corsa

DOHA (QATAR)- Archiviata anche la seconda giornata di gare per l e coppie italiane alle Beach Pro Tour Finals di Doha (Qatar) . Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono scese sulla sabbia dell’Aspire Park per la loro prima partita alle ore 12 contro le cinesi Xue/X. Y. Xia e si sono dovute arrendere al tie-break 2-0 (20-22, 21-15, 13-15); mentre nella seconda apparizione, alle ore 17, hanno avuto la meglio, grazie ad un’ottima prova, sulle brasiliane Agatha/Rebecca con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-17).

Questa vittoria consente alle azzurre, nonostante le due sconfitte subite nella giornata di ieri, di rimanere ancora in corsa per passare la pool e approdare ai quarti di finale della competizione; sarà decisiva infatti l’ultima sfida contro le statunitensi Cannon/Kraft, vincitrici di tutti e tre i match disputati sin qui sulla sabbia qatariota.

Ancora nessuna vittoria invece nel torneo per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo le due sconfitte rimediate contro gli olandesi Boermans/de Groot e i padroni di casa Cherif/Ahmed nella prima giornata, nella seconda sono stati superati 2-0 (21-18, 21-13) anche dai campioni del mondo in carica della Repubblica Ceca Perusic/Schweiner. Per il duo federale l’ultima partita della pool sarà in programma domani alle ore 14 contro i tedeschi Ehlers/Wickler.

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-



4 DICEMBRE

Tina/Anastasija (LET)-Gottardi/Orsi Toth (ITA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Boermans/de Groot (OLA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-11, 21-18)

Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

5 DICEMBRE



Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (20-22, 21-15, 13-15)

Perusic/Schweiner (CZE)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)

Agatha/Rebecca (BRA)-Gottardi/Orsi Toth (ITA) 0-2 (15-21, 17-21)

6 DICEMBRE



Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Cannon/Kraft (USA)

Ehlers/Wickler (GER)-Nicolai/Cottafava (ITA)