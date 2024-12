A Corigliano Rossano gli Europei di beach volley Under 18

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- La CEV ha reso noto questa mattina le sedi che la prossima estate ospiteranno i Campionati Europei Under 18 e Under 20 di beach volley .

Sarà Corigliano Rossano (CS) la location scelta dalla confederazione europea per accogliere dal 10 al 14 settembre la rassegna continentale Under 18. Altra conferma dunque per la nota località balneare calabrese, che, dopo aver ospitato con successo le tappe Future del Beach Pro Tour 2023 e 2024, tornerà protagonista facendo da teatro a questo nuovo e importante evento dedicato al beach volley giovanile.

La manifestazione metterà in palio la qualificazione ai Campionati Mondiali Under 19 in programma nel 2026. Negli ultimi Europei Under 18, disputati a Kachreti (Georgia) a metà luglio scorso, l’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’oro con la coppia composta da Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg.

Contestualmente all’ Europeo Under 18, la CEV ha ufficializzato anche la rassegna continentale Under 20, manifestazione in programma dal 21 al 24 agosto presso il Parque Deportivo Puerta de Hierro di Madrid (Spagna). L'evento tornerà dunque in Spagna per la prima volta dopo l'edizione del 1999, svoltasi a Finestrat. La sede e le date dei Campionati Europei Under 22 saranno invece presto ufficializzate dalla CEV.

Ciascuna rassegna continentale vedrà la presenza di ben trentadue squadre (tabellone femminile e tabellone maschile); tutti gli eventi saranno preceduti all'inizio della stagione dai Tornei di Qualificazione “zonali”