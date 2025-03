A Yucatan il via al Beach Pro Tour 2025

YUCATAN (MESSICO) - Per i protagonisti del massimo circuito internazionale di Beach Volley l'attesa è finita. Da domani le coppie più accreditate daranno vita nello Yucatan in Messico al primo appuntamento del Beach Pro Tour 2025.

Quattro le coppie azzurre ai nastri di partenza; nel tabellone femminile Valentina Gottardi e Claudia Scampoli partiranno direttamente dal main draw come coppia testa di serie numero dieci del torneo. Accesso diretto al tabellone principale anche per le campionesse d’Italia in carica Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, formazione numero diciassette della manifestazione.

Nel tabellone maschile, invece, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso cominceranno la loro prima avventura di coppia dal main draw, essendo gli azzurri la compagine numero tre del torneo, mentre Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, anche loro all’esordio ufficiale insieme, dovranno invece superare le qualifiche per poter accedere successivamente al tabellone principale.

Il sipario sulla stagione internazionale del BPT 2025 è dunque pronto ad alzarsi; il calendario di eventi per le coppie azzurre è già ricco di appuntamenti. Una volta terminato il torneo di Yucatan, le formazioni azzurre partiranno infatti alla volta di Quintana Roo, sempre in Messico, dove mercoledì 26 marzo prenderà il via il primo Elite16 della stagione. Dopo gli appuntamenti messicani, seguiranno successivamente gli Elite16 brasiliani di Saquarema (9-13 aprile) e Brasilia (16-20 aprile). Sarà dunque un mese importante per le squadre nazionali azzurre, pronte a darsi battaglia per portare a casa i primi e importanti punti nel ranking mondiale.