Nel torneo di Yucatan Gottardi/Scampoli in semifinale

Le azzurre, dopo aver vinto l’ottavo di finale nel derby tutto italiano contro Giada Bianchi e Reka Orsi Toth, hanno superato con il punteggio di 2-0 (29-27, 21-16) le statunitensi Toni Rodriguez e Kylie Kuyava-De Berg, già battute anche nella seconda gara della Pool F.

Gottardi e Scampoli affronteranno nella notte italiana (ore 3) le vincenti del quarto di finale in programma questa sera alle ore 21 italiane tra le statunitensi Newberry-Whitmasch e le ucraine Hladun-Lazarenko.

Nel primo set sono state le statunitensi a partire meglio, con le azzurre costrette ad inseguire (11-6, 16-13). Il duello è proseguito fino a quando il duo tricolore dopo aver agguantato il pareggio sul 20-20 si è imposto ai vantaggi 29-27 grazie al muro vincente di Gottardi.

L’inizio di secondo set è stato favorevole a Gottardi-Scampoli, le statunitensi hanno subito il colpo e le italiane hanno trovato il +3 di vantaggio (9-6). Valentina e Claudia, forti del vantaggio acquisito sono state brave a chiudere la seconda frazione di gioco e il match sul 21-16.

Le parole del DT delle Squadre Nazionali Maschili Paolo Nicolai al termine delle gare degli azzurri Cottafava e Dal Corso

« Samuele e Gianluca sono in una fase in cui devono costruire la loro identità di squadra nella competizione. È il motivo per cui parteciperemo a tutte le competizioni in questa prima parte di stagione. Ci siamo trovati ad affrontare in questo torneo subito tante situazioni diverse, a partire dal vento forte, passando per tanti set giocati ai vantaggi. Sono le opportunità che stiamo cercando. Citando Velasco, abbiamo bisogno di costruire anticorpi alle difficoltà e come staff crediamo che non ci sia modo migliore che competere ».