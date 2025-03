- Si è concluso nel pomeriggio di ieri il turno di qualifiche del primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Playa del Carmen, nello stato di Quintana Roo (Messico).Esordio vincente e main draw conquistato per entrambe le formazioni federali impegnate nel tabellone femminile; Giada Bianchi e Reka Orsi Toth hanno battuto 2-0 (21-18, 21-17) le ceche Svozilova/Stochlova mentre Valentina Gottardi e Claudia Scampoli hanno superato sempre con il risultato di 2-0 (21-18, 21-14) le padrone di casa Vidaurazzaga/Ramirez. Le coppie azzurre sono state inserite successivamente nella Pool E insieme al team brasiliano medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 Ana Patricia/Duda e al duo austriaco Klinger D./Klinger R. Alle 23:30 di questa sera si giocheranno i primi due match della pool; Bianchi/Orsi Toth contro il brasile e Gottardi/Scampoli, fresche campionesse del Challenge nello Yucatan, contro l’Austria.Nel tabellone maschile, invece, l’unica coppia italiana in gioco formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso farà l’esordio nella giornata di oggi contro i verdeoro Evandro/Artur alle ore 16:40 (Pool A).