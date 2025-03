Orsi Toth/ Bianchi e Scampoli/Gottardi ko all'esordio a Playa del Carmen

Le due coppie italiane sconfitte rispettivamente per 2-1 dalle campionesse olimpiche in carica Ana Patricia/Duda e dalle austriache Dorina e Ronja Klinger, I due tandem azzurri, inserite entrambe nella Pool E si affronteranno stasera in una sfida da dentro o fuori