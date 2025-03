Vittoria all'esordio a Playa del Carmen per Dal Corso/Cottafava

PLAYA DEL CARMEN (MESSICO)- Vittoria all’esordio per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel primo Elite16 stagionale in corso di svolgimento a Playa del Carmen (Messico). Dopo il nono posto ottenuto nel Challenge della scorsa settimana andato in scena nello Yucatan, la coppia federale questo pomeriggio ha affrontato il match d’esordio nel migliore dei modi; gli azzurri hanno infatti superato 2-1 (21-17, 20-22, 15-13) i brasiliani Evandro/Arthur nella prima uscita della Pool A, mentre nel secondo e ultimo match del girone (orario da definire) la formazione tricolore si ritroverà invece davanti i campioni olimpici in carica e coppia testa di serie numero uno della manifestazione, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig. Da segnalare nella sfida vinta questo pomeriggio dagli azzurri contro il Brasile i 6 ace messi a segno da Samuele Cottafava e gli 8 muri di Gianluca Dal Corso.