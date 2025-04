Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi agli ottavi a Saquarema

SAQUEREMA (BRASILE) -Due coppie azzurre su tre hanno staccato il pass per gli ottavi di finale all’Elite16 di Saquarema (Brasile). Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth dopo una sconfitta e una vittoria nella Pool B, hanno battuto nei sedicesimi di finale le padrone di casa Andressa/Tainá (teste di serie numero 16 del torneo) con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-19). Agli ottavi di finale, ad aspettare la coppia federale, ci sarà un altro temibile duo verdeoro, quello formato da Thamela/Victoria, prima testa di serie della manifestazione; il match, valevole l’accesso ai quarti di finale, è in programma alle ore 23.

Valentina e Reka sono seguite agli ottavi di finale da Claudia Scampoli e Giada Bianchi che hanno superato, negli altri sedicesimi, le australiane Clancy/Milutinovic (teste di serie numero 15 del tabellone) con il punteggio di 2-1 (21-12, 18-21, 15-10). Terzo tie-break consecutivo nel torneo per la coppia tricolore dopo quelli giocati con le canadesi Melissa/Brandie e le brasiliane Thainara/Tahita. Ad attendere Claudia e Giada agli ottavi, che si disputeranno questa sera alle ore 00:00, sarà il duo tedesco composto da Müller/Tillmann.

Nel tabellone maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno invece chiuso il proprio percorso al tredicesimo posto; per gli azzurri fatale è stato il 2-0 (21-17, 21-15) subito nel primo turno a eliminazione diretta dai portoghesi Joao Pedrosa e Hugo Campos. Archiviato il torneo di Saquarema per la formazione federale si apriranno ora le porte dell’Elite16 di Brasilia, manifestazione in programma dal 16 al 20 aprile.