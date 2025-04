Presentata a Roma la stagione del beach volley

Relatori di giornata sono stati il presidente federale Giuseppe Manfredi, i direttori tecnici delle squadre nazionali Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, il coordinatore dell’attività territoriale FIPAV Fabio Galli, il direttore sportivo delle squadre nazionali Luigi Dall’Anna e il presidente del nuovo sponsor tecnico, Freddy, Carlo Freddi. Presenti in sala, anche i due vice presidenti FIPAV Massimo Sala ed Elio Sità, il segretario generale Stefano Bellotti e i numerosi rappresentanti delle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Polizia di Stato). Con loro, naturalmente, anche gli atleti azzurri: Valentina Gottardi, Reka Orsi Toth, Claudia Scampoli, Giada Bianchi, Samuele Cottafava, Gianluca Dal Corso, Marco Viscovich ed Enrico Rossi, accompagnati dai rispettivi staff tecnici.

Tanti sono stati gli argomenti trattati durante la conferenza stampa. Dopo i saluti istituzionali del Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, si è entrato nel vivo dell’incontro; si è parlato infatti della ricca calendarizzazione degli eventi che animeranno le spiagge italiane durante la prossima estate, quindi delle varie tappe del Campionato Italiano Assoluto, di quello Giovanile, passando anche per la sesta edizione del Campionato Italiano per Società (in corso di svolgimento). Il nuovo programma di impegni federali è stato preceduto da una dettagliata analisi dei numeri registrati durante tutta l’attività dello scorso anno. Il momento clou della conferenza è sicuramente stato quando a salire sul palco sono stati i due DT delle squadre nazionali: Paolo Nicolai e Caterina De Marins. Entrambi hanno ufficializzato infatti la composizione delle coppie azzurre per questa nuova annata sportiva; in campo femminile Valentina Gottardi farà coppia con Reka Orsi Toth, mentre Claudia Scampoli giocherà invece insieme a Giada Bianchi. Tra gli uomini Samuele Cottafava proseguirà il suo percorso con Gianluca Dal Corso, mentre Marco Viscovich farà invece squadra con Enrico Rossi, tornato nuovamente a vestire la maglia azzurra.

La conferenza stampa, come noto, è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente le nuove divise che accompagneranno il movimento del beach volley italiano per il prossimo quadriennio olimpico. Ad illustrare l’idea alla base delle nuove divise è stato proprio il presidente e fondatore dell’azienda partner, Carlo Freddi.

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi

« E un piacere ritrovarci nuovamente. Sono felicissimo di riprendere un percorso che per tanti anni ci ha portato grosse soddisfazioni. Ringrazio gli atleti qui presenti soprattutto per quello che faranno. I numeri provenienti anno dopo anno dall’attività legata al beach volley sono in assoluta crescita e tutto questo ci fa ben sperare per il futuro. Merito sicuramente del vecchio Consiglio Federale e in particolare di Adriano Bilato per il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio. Dobbiamo farci trovare sempre pronti. Come crescono i numeri cresce chiaramente anche l’interesse generale. Il beach volley è davvero un segmento in continua crescita e un mondo meraviglioso. È doveroso ringraziare il cuore pulsante dell’attività: le società, per tutto il lavoro svolto a livello territoriale. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di alzare l’asticella. Abbiamo l’obbligo di far avvincere i ragazzi più giovani alla disciplina. La stagione internazionale ha già preso il via con i primi tornei; le ragazze sono andate molto bene, mentre i maschi sono sicuro che a breve ci regaleranno tante soddisfazioni. Cercheremo sempre di dare il massimo. La Federazione Italiana Pallavolo sta facendo degli investimenti molto importanti e che ci stanno ripagando in pieno a livello di numeri. Abbiamo effettuato molti cambiamenti strutturali anche a livello di squadre nazionali seniores; sono atleti molto giovani e appunto per questo sono ampiamente proiettati ad un futuro roseo. Un ringraziamento speciale alle Forze Armate per la loro grande vicinanza, insieme a loro ci sentiamo più forti ».

Le parole di Fabio Galli

« Ci aspetta una nuova ed entusiasmante stagione. Il beach volley è ancora uno sport giovane ma negli ultimi anni ha fatto un enorme passo in avanti sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. La FIPAV sta valorizzando nel modo migliore e di conseguenza sta capitalizzando i vari investimenti fatti nel tempo. L’attività è capillare; basti pensare che si gioca dall’Under 14 fino alle categorie master. Diamo insomma la possibilità a tutti di giocare. L’attività territoriale, organizzata dalle varie regioni, è molto ricca e nell’ultimo decennio anche territori che hanno poche spiagge si sono attivate per organizzare comunque l’attività con sempre più campi coperti sparsi su tutto il territorio. Oggi abbiamo più di 100 società affiliate che svolgono regolarmente la propria attività. Il campionato italiano per società, ad esempio, nel 2024 ha visto la partecipazione di più di 1000 atleti, a metà maggio ci sarà la finale 2025 e ci aspettiamo numeri ancora più alti. Il lavoro che stiamo portando avanti è suffragato da numeri in costante crescita e questo ci dà la forza per continuare su questa strada. Altro aspetto sul quale stiamo lavorando molto è l’intensificazione dell’attività giovanile che ormai può contare ben 56 tappe totali, sei in più rispetto allo scorso anno. Grande novità della stagione 2025 della quale siamo particolarmente orgogliosi è la nuova formula con la quale si disputeranno le varie tappe del Campionato Italiano Assoluto e, chiaramente, la Finale per l’assegnazione dei titoli. Si è deciso di passare dal tabellone a doppia eliminazione, alla formula Pool Play sul modello dell’attività internazionale, e con il tabellone delle qualifiche a singola eliminazione ».

Le parole di Luigi Dell’Anna

« Iniziamo ora un nuovo ciclo, mentre un altro, molto importante, si è appena concluso con tutti atleti di primo ordine che hanno calcato grandissimi palcoscenici in maglia azzurra. Siamo la Federazione Italiana Pallavolo e abbiamo il dovere di ricostruire e migliorare quello che abbiamo raggiunto fino ad ora. Abbiamo uno staff di primo ordine sia nel maschile, sia nel femminile e siamo davvero molto fiduciosi. I primi tornei in Messico e Brasile ci hanno già dato indicazioni positive. Lo staff di Caterina De Marinis, nel femminile, ha lavorato molto in questi mesi per capire l’accoppiamento migliore per queste quattro atlete straordinarie. Intensificheremo sicuramente i processi selettivi; l’obiettivo è quello di migliorare sempre di più il settore giovanile e renderlo elitario. Nel maschile verrà creata, invece, una Nazionale B dove verranno inseriti nuovi ragazzi che potranno essere utili ad ampliare in futuro il roster della nazionale ».

Le parole di Caterina De Marinis

« Ringrazio il Presidente Manfredi e il Consiglio Federale per la fiducia rinnovatami. Come annunciato in fase di presentazione a dicembre scorso, dopo il primo mese di lavoro avrei annunciato la composizione delle due nuove coppie; Valentina Gottardi giocherà in coppia con Reka Orsi Toth, mentre Claudia Scampoli giocherà insieme a Giada Bianchi. Queste sono le scelte ufficiali. Per noi non è stato un momento facile; c’è stata un’attenta analisi del lavoro svolto dalle ragazze da qualche anno a questa parte. Abbiamo preso in considerazione tutti i fattori, non tralasciando alcun aspetto dal punto di vista fisico, di risultati, mentale e di chimica tra le atlete. Credo che quella fatta sia stata la scelta migliore per avere due forti formazioni pronte fin da subito. Devo dir la verità che insieme allo staff siamo stati in difficoltà per la vera e propria praticità di allenamenti; ringrazio soprattutto loro, le atlete, per la disponibilità dimostrata ».

Le parole di Paolo Nicolai

« Il cambiamento da giocatore a Direttore Tecnico è stato rapido e mi sono subito adattato in questo nuovo ruolo, anche perché sono veramente contento del lavoro che svolgo ogni giorno. Le coppie per il 2025 sono formate da Samuele Cottafava che giocherà con Gianluca Dal Corso ed Enrico Rossi farà coppia invece con Marco Viscovich. Colgo l’occasione per ringraziarli per quanto fatto finora e per l’impegno che mettono in ogni allenamento. Siamo una squadra unita e questo gruppo di lavoro gode di un clima molto favorevole. Siamo all’inizio di un nuovo percorso e con la dirigenza FIPAV condividiamo gli obiettivi di lungo periodo. Siamo una Federazione dalla grande tradizione e pertanto vogliamo portate l’Italia a primeggiare sempre in ogni competizione internazionale ».

Le parole di Carlo Freddi

« Freddy nel mondo dello sport è rimasta una delle poche aziende totalmente italiane e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Siamo stati sempre molto legati al mondo delle sponsorizzazioni sportive; abbiamo vestito la delegazione italiana ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Siamo oramai da 25 anni anche sponsor tecnico della nazionale di ginnastica italiana. Il gesto tecnico rappresenta qualcosa di artistico per noi, la potenza è anche arte e questa è sempre stata la filosofia lavorativa aziendale. Vediamo tantissime potenzialità di crescita nel beach volley. Voglio ringraziare tutti i vertici federali, dal presidente Giuseppe Manfredi al segretario generale Stefano Bellotti. Noi siamo qui per fare molto bene, crediamo molto in quello che facciamo e vogliamo rendere felici anche i nostri atleti ».