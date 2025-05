Esordio vincente per Gottardi/Orsi Toth ad Ostrava

Una vittoria e una sconfitta per le due coppie azzurre impegnate nel main draw del quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025 , manifestazione in corso di svolgimento a Ostrava (Repubblica Ceca).

Buona la prima per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; le azzurre nella giornata di ieri si sono imposte 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) sull’ostica formazione spagnola Alvarez/Moreno, mentre questo pomeriggio, alle ore 16.10, torneranno sulla sabbia contro le ucraine Davidova/Khmil, formazione in grande forma proveniente dal successo contro le olandesi Van Driel/Bekhius nelle qualifiche e dalla preziosa vittoria nella prima uscita del main draw contro Nuss/Brasher, compagine statunitense sempre a podio nei primi tre Elite16 del 2025 di Quintana Roo (Messico) Saquarema e Brasilia (Brasile); in palio per la formazione federale il primo posto nella Pool A e il conseguente pass per gli ottavi di finale.