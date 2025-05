Ad Ostrava Gottardi/Orsi Toth battute ma vanno avanti

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Valentina Gottardi e Reka OrsiToth, dopo la bella vittoria all'esordio contro le spagnole Alvarez/Moreno , nel secondo match dell' Elite 16 in corso di svolgimento a Ostrava in Repubblica Ceca, si sono dovute arrendere al cospetto delle ucraine Davidova/Khmil per 2-1 (14-21, 22-20, 17-15) dopo una durissima battaglia. Questo risultato non permette al duo federale di approdare direttamente agli ottavi di finale, ma lo costringe a giocarsi, nella giornata di domani (orario e avversario da definire), i sedicesimi di finale.

L’altra coppia azzurra impegnata nel torneo, quella formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, scenderà invece sulla sabbia ceca per la seconda partita del girone, domani mattina alle ore 8:00, contro le tedesche Ittlinger/Grüne. Dopo la sconfitta subita in mattinata per mano delle statuitensi Shaw/Cheng, c’è in palio per le azzurre la permanenza nel torneo; una vittoria porterebbe infatti la compagine tricolore ai sedicesimi, mentre una sconfitta costerebbe l’eliminazione.