Ad Ostrava Gottardi/Orsi Toth vincono il derby e volano agli ottavi

Prosegue il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel quarto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Ostrava (Repubblica Ceca). Il duo federale, infatti, batte Claudia Scampoli e Giada Bianchi con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) nel derby, ai sedicesimi di finale, e centra la qualificazione agli ottavi per il terzo Elite16 consecutivo. Si conclude dunque, con un tredicesimo posto, la manifestazione per Scampoli/Bianchi.Reduci dal doppio quinto posto a Saquarema e Brasilia (Brasile), Gottardi e Orsi Toth avanzano anche nel torneo ceco, dove affronteranno, nella giornata di domani alle ore 10.40, la coppia svizzera formata da Tanja Hüberli (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) e Leona Kernen. Il team svizzero, inserito nella Pool C del main draw, viene da due vittorie in altrettante gare giocate, contro le brasiliane Vitoria/Hegeile prima e contro le statunitensi Kraft/Hodel poi.