CEV Nations Cup 2025: a Messina le coppie azzurre non centrano l'obiettivo

MESSINA-Si è conclusa ieri mercoledì 18 giugno in Piazza Duomo a Messina la Fase Preliminare della CEV Nations Cup 2025. Non un torneo fortunato quello conclusosi in Sicilia per le coppie azzurre: terzo posto per l’Italia nel tabellone femminile e secondo in quello maschile, risultati che hanno dunque estromesso gli azzurri dalla Fase Finale del torneo, appuntamento in programma dal 17 al 20 luglio a Espinho.