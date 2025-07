A Catania vincono They/Breidenbach e Lupo/Borraccino

CATANIA- Si è conclusa domenica 29 giugno, presso il Lido Le Capannine di Catania, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025. A trionfare nel tabellone femminile sono state nuovamente Chiara They e Sara Breidenbach, vincitrici anche nel primo appuntamento Gold di Caorle (VE), mentre nel maschile primo successo per la nuova coppia composta da Daniele Lupo e Davide Borraccino. Archiviato l’evento siciliano la macchina organizzativa federale si sposterà ora in Emilia-Romagna: dal 4 al 6 luglio a Marina di Ravenna si disputerà infatti la terza tappa del circuito nazionale.

TABELLONE FEMMINILE

Doppietta per They/Breidenbach. Ancora percorso netto per la formazione targata Open Beach Milano; dopo il successo ottenuto a Caorle (VE) le atlete allenate da coach James Martins sono state le grandi protagoniste anche in questa seconda tappa del campionato, con un percorso caratterizzato da cinque vittorie e un solo set perso. Il cammino di Chiara They e Sara Breidenbach è iniziato con le due vittorie nella fase a gironi contro Alessia Ujka e Urlike Bridi (21-16, 21-11) e Martina Montedoro e Monica Pastorino (21-12, 21-16), successi confermati anche nei quarti di finale contro Aurora Mattavelli e Margherita Tega, formazione superata 21-18, 21-17. In semifinale They/Breidenach si sono ritrovate davanti nuovamente Giada Benazzi ed Erika Ditta; remake della finale di Caorle che anche questa volta ha visto il trionfo della coppia milanese che è riuscita a portarsi a casa il match e il conseguente accesso in finale dopo una vera e propria battaglia conclusa ai vantaggi 22-20, 24-22. In finale è stata bagarre contro Alice Gradini e Federica Frasca, formazione esperta che ben si è comportata anche in Sicilia dopo il quinto posto ottenuto a Caorle. La finale è terminata 2-1 (21-18, 24-26, 15-12) in favore di They/Breidenach che sono riuscite così ad inanellare sia due importanti vittorie nelle prime due tappe del campionato e accumulare di fatto importanti punti in vista delle Finali di Bellaria Igea Marina (RN, 5-7 settembre). A salire sul terzo gradino del podio Giada Benazzi ed Erika Ditta; la coppia seguita da coach Alessandro Lucchi si è infatti imposta 2-0 (21-18, 21-17) su Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

TABELLONE MASCHILE

Primo successo di coppia per la medaglia d’argento a Rio 2016 Daniele Lupo e il suo nuovo “socio” Davide Borraccino. La coppia romana è andata infatti a migliorare il risultato ottenuto nella prima tappa Gold di Caorle (4° posto): sei vittorie su sei e un solo set perso, questo il cammino di Lupo/Borraccino a Catania. Partiti dal successo nelle qualifiche contro Gianmarco Rabuazzo e Corrado Paternò Castello (21-9, 21-17), la formazione capitolina ha infatti ottenuto il pass diretto ai quarti di finale in virtù delle due vittorie ottenute nel main draw contro Luca Cravera e Michele Crusca (21-18, 21-19) e Carlo Bonfiazi e Raoul Acerbi (21-17, 21-19). È seguito poi il successo nei quarti di finale su Franco Arezzo di Trifiletti e Luca Bigarelli (21-9, 21-15) e quello in semifinale nel derby tutto romano contro Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, superati con un secco 21-12, 21-13. In finale il duo Lupo/Borraccino ha poi nuovamente affrontato Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, e anche questa volta, come successo nella seconda uscita della fase a gironi a trionfare sono stati Lupo/Borraccino, grazie alla vittoria arrivata questa volta in rimonta al terzo set 17-21, 21-19, 15-10. Ottimo risultato per la compagine romana, che, grazie anche al quarto posto di Caorle, si piazza così al comando della classifica provvisoria. Terzo posto invece per Mauro Sacripanti e Giacomo Titta vittoriosi con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-13) su Matteo Martino ed Edgardo Ceccoli.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2025

4-6 luglio, Marina di Ravenna

11-13 luglio, Montesilvano (PE) - Coppa Italia | Tappa Gold Fonzies

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale

Campionato Italiano Giovanile Under 16, Marina di Ravenna: primo posto per Carminati/Pasquetto e Camilli/Bezzi

Contestualmente alla seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Catania, sempre ieri, domenica 29 giugno, si è concluso anche il primo appuntamento del Campionato Italiano Giovanile 2025. Il lido Bagno Marina Bay di Ravenna ha infatti inaugurato un’importante settimana di beach volley che si concluderà questo weekend con la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto; protagonista di questo primo evento giovanile è stata la categoria Under 16.

A trionfare nel torneo femminile è stata la coppia formata da Mia Carminati e Adele Pasquetto; in una finale molto equilibrata le giovani atlete allenate da Cristina Martin sono riuscite a superare al tie-break 2-1 (21-14, 29-31, 16-14) la formazione composta da Greta Bombi e Sara Landonio, mentre il terzo posto è andato ad Angela Casarin e Matilde Bampa grazie al 2-0 (21-16, 21-11) inflitto a Viola Ginoli ed Elena Andreoli.

Primo posto e vittoria di tappa nel tabellone maschile per Alessandro Camilli e Filippo Bezzi; nella finalissima per il primo posto il duo seguito da Samuele Candito, dopo aver vinto il primo set 21-19, è riuscito ad infliggere un secco 21-8 nella seconda frazione di gioco ai danni di Elia Giovanazzi e Lorenzo Festi. Il terzo gradino del podio è andato invece Tommaso Vitali e Luca Rossini vincitori con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-11) su Tobia Pignoli e Matteo Crociati.