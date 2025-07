L’ICSC Beach Volley Tour Lazio torna a Terracina

TERRACINA (LATINA)- Secondo appuntamento con l’ ICSC Beach Volley Tour Lazio che, dopo l’esordio a Maccarese, torna a Terracina, appuntamento immancabile per gli amanti della disciplina su sabbia. La tappa si svolgerà il 5 e 6 luglio presso lo stabilimento Rive di Traiano dove i beachers si contenderanno punti utili per il ranking nazionale e un montepremi che triplica rispetto all’appuntamento di fine giugno.

La tappa, valida per la ventunesima edizione del Tour, l’ottava consecutiva in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale metterà in palio 3000€ di prize money e i punti previsti per la Serie B1 di Beach, oltre al bonus del 15% attribuito sulla base di parametri federali.

Tutto esaurito nel tabellone maschile dove sono ben 24 le coppie ai blocchi di partenza. Occhi puntati su Mencaroni, vincitore della prima tappa, che, però, giocherà in coppia con Ludovici. Attenzione ad Antonio De Paola, giocatore con un curriculum da Serie A di indoor e già vincitore del titolo regionale nel 2022, insieme a lui Giovanni Capomaccio. A Terracina anche Ciccarelli-Marabotto e Robuffo-Buffa, uniche due coppie invariate rispetto all’appuntamento di Maccarese.

Al femminile 15 coppie per l’ICSC Beach Tour, Pratesi (campionessa in carica) e Orciani, dopo l’argento all’esordio, continuano il loro percorso anche a Terracina. Tra le favorite Luna Cicola e Andrea Maria Nucete, reduci dal Pro Tour Futures di Messina. Ritorna all’ICSC Giorgia Gianandrea, campionessa nel 2016 che farà coppia con Flavia Zanon. Giulia Antonini, vincitrice della prima tappa, scenderà in campo con Maurizia Filippo. Faranno il loro esordio nell’edizione 2025 anche alcune fedelissime del Tour come Sciscione-Furlanetto e Mancini-Marrocco.

L’intera manifestazione è patrocinata da Regione Lazio e CONI Lazio.