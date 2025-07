ICSC Tour Lazio: Cicola/Nucete e Russo/Starace vincono a Terracina

Non si ferma la corsa di Alice Pratesi e Sofia Orciani, argento nella prima tappa e prime a raggiungere l’ultimo atto dopo aver superato Gianandrea e Zanon. Dall’altra parte del tabellone, Luna Cicola e Andrea Maria Nucete hanno trovato e sconfitto Irene Enzo e Veronica Cacco nel penultimo round di gare. Nella gara valida per la tappa, Pratesi e Orciani sono partite meglio e non hanno lasciato spazio all’estro della coppia avversaria. Nel secondo, però, la musica è cambiata e la coppia italo-americana si è presa di forza la finale chiudendo il set e il successivo tie-break 15-11.

Weekend da tutto esaurito a Terracina dove il 5 e 6 luglio si è svolta la seconda tappa dell’ ICSC Beach Volley Tour Lazio 2025 . Al lido Rive di Traiano si sono sfidati oltre 75 beachers che hanno affollato i 4 campi dello stabilimento, allestiti ad hoc per il torneo targato FIPAV Lazio in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Nutrita la schiera di curiosi che si sono affacciati sui campi per seguire i match della manifestazione patrocinata da Regione Lazio e CONI Lazio. JAPP, Anna Maria Perrone e Pino Percoco, promoter.

« Buona la prima- ha esordito Andrea Nucete- Ci siamo divertite e abbiamo trovato un bel gioco di squadra insieme, considerato che ci conosciamo da appena cinque settimane. Abbiamo iniziato a capire come giocare insieme, nel vento, nel caldo e oggi ne siamo uscite vincenti ».

« Sarà un’estate importante – ha proseguito Luna Cicola – la nostra prossima tappa dovrebbe essere Montesilvano. Aspettiamo come si sviluppa il main draw. Ci sono obiettivi di crescita che vogliamo raggiungere, sempre con la voglia di dare il massimo ».

« Speriamo di tornare a giocare nell’ICSC quest’anno ». ha concluso Nucete, giocatrice nata ad Austin in Texas.

Hanno raggiunto la semifinale, nel tabellone maschile, Antonino Russo e Michele Starace – che hanno vinto un quarto di finale di livello altissimo. La sorte li ha fatti scontrare con Davide Traini e Andrea Maestri. Sono stati i campani – Russo e Starace – ad avere la meglio al termine di due parziali tiratissimi. Nicolò Ludovici con Kevin Mencaroni, già vincitore a Maccarese, li hanno raggiunti battendo Cantarella e Conforti.

La finale 1°/2° posto è stata una partita sulla lunga distanza che ha visto vincere in rimonta Russo e Starace, alla prima partecipazione alla kermesse. I ragazzi di Sorrento hanno avuto bisogno di un set per carburare, mentre il secondo e il terzo sono andati via piuttosto nettamente in favore dei giovani classe 2004 e 2006 con esperienze di Serie A indoor.

« Sono stati due giorni molto divertenti- ha dichiarato Michele Starace, al termine del match- È stato il nostro primo torneo insieme e, che dire, abbiamo vinto e ci siamo divertiti. In futuro parteciperemo sicuramente ad altre tappe » .

A partecipare alla cerimonia di premiazione il Presidente del CR Lazio, Fabio Camilli, Alessandro Bolis, Vicedirettore Commerciale e Responsabile Comunicazione Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Anna Maria Perrona, Presidente Japp Terracina (società ospitante) e Pino Percoco, promoter di tappa.

Le parole le Fabio Camilli, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio:

« L’ICSC Beach Tour Lazio si sta confermando un successo e sono quasi sorpreso dalla quantità di persone che vengono a vedere e ad applaudire questi ragazzi. Non mi aspettavo un riscontro così grande. Il livello è stato molto buono e spero che questo sia un ulteriore passo in avanti per la disciplina. Ci tengo a ringraziare l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e mi auguro di continuare la nostra collaborazione. I presupposti ci sono tutti, i numeri anche. Andiamo avanti ».

Le parole di Alessandro Bolis, Vicedirettore Commerciale e Responsabile Comunicazione Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

« E’ una partnership che parte da lontano, da quando eravamo Istituto per il Credito Sportivo. Oggi siamo Istituto per il Credito Sportivo e Culturale spa, essendoci trasformati il primo luglio del 2024. Continuiamo ad investire nello sport e nella cultura, in questo caso nel beach volley i cui numeri sono quelli di uno sport che viene sempre più partecipato. Penso che ci sia, proprio per questo, bisogno di infrastrutture e noi siamo qui per finanziare quelle infrastrutture che servono al beach per destagionalizzarsi e diventare uno sport sempre più praticato anche d’inverno. Da questo punto di vista, insieme alla FIPAV Lazio e speriamo anche insieme ad altri Comitati Regionali che ne seguiranno l’esempio, incentiviamo investimenti per fare in modo che la tanta domanda di beach si traduca in un’offerta adeguata ».

I parziali delle finali femminili

Finale 1°/2° posto: Alice Pratesi – Sofia Orciani VS Luna Cicola – Andrea Nucete 1-2 (21-16; 18-21; 11-15)

Finale 3°/4° posto: decisa a tavolino (ritiro), vittoria Irene Enzo – Veronica Cacco

La classifica femminile

1° Luna Cicola – Andrea Nucete

2° Alice Pratesi – Sofia Orciani

3° Irene Enzo – Veronica Cacco

4° Giorgia Gianandrea – Flavia Zanon

I parziali delle finali maschili

Finale 1°/2° posto: Antonino Russo – Michele Starace VS Nicolò Ludovici – Kevin Mencaroni 2-1 (14-21; 21-10; 15-11)

Finale 3°/4° posto: Davide Traini – Andrea Maestri VS Paolo Cantarella – Mario Conforti (24-22; 22-20)

La classifica maschile

1° Antonino Russo – Michele Starace

2° Nicolò Ludovici – Kevin Mencaroni

3° Davide Traini – Andrea Maestri

4° Paolo Cantarella – Mario Conforti

I prossimi appuntamenti

Dopo una settimana di pausa, il tour ripartirà da Montalto di Castro il 19 e 20 luglio. La città in provincia di Viterbo ospiterà la manifestazione per il secondo anno consecutivo. Gli amanti della disciplina su sabbia torneranno a Maccarese la settimana seguente per poi concludere il viaggio con il gran finale di Gaeta dove scopriremo chi si aggiudicherà il titolo di campione regionale.