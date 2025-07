Mondiali U.19 F: l'Italia batte la Cina e chiude al quinto posto

OSIJEK (CROAZIA) -Si chiude con un quinto posto la rassegna iridata per la nazionale under 19 femminile del DT Marco Mencarelli e di coach Roberta Maioli. Alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) le azzurrine hanno infatti battuto la Cina, in rimonta, al tie-break 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15) nella finale 5°-6° posto. Top scorer dell’incontro la cinese Chen con 29 punti a referto. L’Italia parte male in questa finale e si ritrova sotto di due set. In entrambi i parziali le asiatiche staccano le azzurrine nel momento decisivo e chiudono il primo sul 18-25 e il secondo con il punteggio di 21-25.

La reazione delle ragazze di Maioli non tarda però ad arrivare e, nella terza frazione, le azzurrine vanno avanti (16-10, 21-17), ma si fanno rimontare dalle cinesi. I vantaggi sorridono però all’Italia che chiude sul 27-25.

Nel quarto set la Cina accusa il colpo e va sotto come nella frazione precedente (16-12, 21-14). L’Italia è attenta e gestisce il vantaggio fino al 25-17 conclusivo.

Al tie-break le azzurrine non partono bene e vanno subito in svantaggio (2-5, 5-10, 8-12). Anche in questa situazione però, la squadra reagisce e riesce a rimontare, archiviando la pratica con il punteggio di 17-15.

Il tabellino-

ITALIA – CINA 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15)

ITALIA: Peroni 9, Quero 19, Spaziano 5, Tosini 13, Talarico 11, Caruso 21, Bonafede (L). Manda, Cornelli, Gordon 10. N.e. Susio, Guerra. All. Maioli

CINA: Huang 21, Guo 12, Cao 16, Zhai 5, Chen 29, Shi 4, Song (L). Chen, Wang 1. N.e. Jin, Li, Chen. All. Yuan

ARBITRI: Romano Fernando Andres (ARG),Al Yahya Mosa Salim Azeez (IRQ)

Durata set: 24’, 24’, 28’, 21’, 21’ Tot: 118’

Italia: a 9, bs 4, mv 10, et 19

Cina: a 8, bs 3, mv 11, et 20

I risultati delle azzurrine nella manifestazione-

Pool D

Italia-Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Italia-Cina 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)

Italia-Giappone 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)

Ottavi di finale

Italia – Argentina 3-1 (25-17, 22-25, 25-12, 25-12)

Quarti di finale

Italia – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)

Semifinale playoff 5°-8° posto

Italia – Giappone 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)

Finale 5°-6° posto

Italia – Cina 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15)