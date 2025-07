Universiadi: vittoria all’esordio per le coppie azzurre

DUISBURG (GERMANIA)- Comincia nel migliore dei modi il percorso delle due squadre azzurre impegnate alle Universiadi 2025. Allo Sportpark di Duisburg (Germania) sono infatti arrivate due vittorie nei rispettivi esordi per Erika Ditta ed Eleonora Sestini e per Riccardo Iervolino e Filippo Mancini. Nel tabellone femminile la coppia Sestini/Ditta ha superato con un netto 2-0 (21-15, 21-16) le colombiane Juana/Sara nella prima uscita della Pool E. La formazione azzurra seguita da Cristiana Parenzan tornerà sulla sabbia domani alle ore 10.40 per affrontare la coppia di Cina Taipei Chen A.T./Lin C.A., mentre la terza uscita e ultima uscita della fase a gironi è in programma mercoledì 23 luglio alle ore 9 contro le thailandesi Salinda/Patcharaporn. Debutto vincente nella Pool B per Riccardo Iervolino e Filippo Mancini: gli azzurri, scesi in campo questa mattina alle ore 10.40, hanno avuto la meglio sugli austriaci Klemen/Sponer, superati con il risultato di 2-0 (21-14, 21-19). Archiviata questa prima vittoria la coppia di Simone Di Tommaso se la vedrà domani alle ore 16.30 contro i cechi Dzavoronok/Trousil per poi chiudere il girone mercoledì 23 luglio alle ore 11.30 contro la coppia azera Abdullayev/Nariman.