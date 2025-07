Sport, solidarietà e bambini: a Verbania ritorna Beach for Babies

Lo sport non solo come competizione finalizzata alla vittoria, ma come veicolo in grado di unire sana attività fisica, passione, aggregazione, socializzazione e divertimento alla raccolta fondi a sostegno di progetti benefici e solidali rivolti ai bambini. Tutti valori etici da trasmettere ai più giovani per educarli e aiutarli a diventare, domani, adulti migliori. È questo lo spirito di “ Beach for Babies ”, il torneo di beach-volley che anima l'estate di Verbania all'insegna di sport , beneficenza, musica e buon cibo, giunto quest'anno alla decima edizione. Da venerdì 25 luglio a domenica 3 agosto la manifestazione si terrà, come le precedenti edizioni, all’interno dell'arena allestita nel centro storico della città, sotto la Basilica di San Vittore. Non mancheranno l'area di street-food e gli eventi musicali.

Lo Bianco e Piccinini: due grandissime campionesse per la Gold Edition

ELEONORA LO BIANCO avrà il ruolo di madrina, ruolo simbolico e istituzionale, scelta per rappresentare LA STORIA DI 10 anni di B4B, con un ruolo di apertura, "taglio del nastro", e celebrazione del decennale. “La Leo”, giocatrice della prima edizione, già testimonial, madrina al taglio del nastro della “Casa del Parto”, porta con sé valore affettivo e di rappresentanza del territorio, della comunità. La sua presenza rappresenta la storia dei 10 anni di B4B. Nella serata inaugurale di venerdì 25 luglio, momento nel quale si vivrà l’adrenalinica ‘accensione’ della ‘E.ON Arena’ e la presentazione delle ambitissime canotte, la madrina sarà quindi Eleonora Lo Bianco; omegnese, una delle palleggiatrici più grandi della storia della pallavolo mondiale. Molto legata ai progetti di Beach For Babies, Eleonora sarà presente ancora una volta in un momento così importante nella storia dell’evento. FRANCESCA PICCININI, una delle atlete più emblematiche nel panorama della pallavolo, capace di coniugare tecnica, stile e virtù sportive; la sua carriera illustre e la presenza costante nell’élite mondiale l’hanno consacrata come un punto di riferimento dello sport italiano e internazionale sarà LA TESTIMONIAL DEL MINICAMP gratuito per i bambini nati dal 2013 al 2019 che si svolgerà sabato 26 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Davvero due campionesse che hanno fatto la storia della Pallavolo, e che renderanno ancor più speciale questa edizione di B4B!

Beach for Babies, il torneo

La formula del torneo prevede due categorie a loro volta suddivise in tabellone maschile e femminile: “Open”, aperta a 64 coppie (32 maschili e altrettante femminili), con possibilità di eventuali qualifiche, e “Young”, rivolta alle coppie di ragazze e ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2012 (massimo 24 squadre partecipanti). Le partite si susseguiranno per tutta la settimana dell'evento (tabellone maschile e femminile a giorni alterni) sino ad arrivare alle finali, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto. Le partite della categoria “Young” si svolgeranno al pomeriggio, prima di quelle del tabellone principale, in programma in orario serale. Le iscrizioni, effettuabili tramite la piattaforma Dink, sono aperte da oggi su www.beachforbabies.com. Il costo per il tabellone “Open” è di 35 euro per ciascun giocatore (qualifiche comprese), che scende a 25 euro per i giovanissimi che si iscriveranno al tabellone “Young”. Lo scorso anno le iscrizioni per il torneo “Open” sono andate esaurite in poche ore. Per partecipare al torneo Beach for Babies è necessario essere tesserati ASI NAZIONALE. Il tesseramento può essere effettuato, grazie alla partnership ormai consolidata con A.S.D. Underbeach, almeno 5 giorni prima dell’evento. Per ulteriori informazioni visitare la sezione “Tesseramento” del sito.

Beach for Babies, il progetto benefico

Anche quest'anno il ricavato della manifestazione, patrocinata dalla provincia del Verbano- Cusio-Ossola e dalla Città di Verbania, sosterrà un progetto benefico a favore dei bambini concordato con la Fondazione Comunitaria del VCO: la realizzazione di un'area sportiva con tre campi da beach-volley e relativi servizi, nell'area intorno alla chiesa Madonna di Campagna, a Verbania.