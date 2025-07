ICSC Beach Volley Tour Lazio: a Maccarese anche Lupo

Non solo, il livello, soprattutto al maschile, sarà altissimo. Infatti, tra gli iscritti della manifestazione sostenuta dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, spicca il nome di Daniele Lupo, argento olimpico a Rio. Il Campione Italiano in carica scenderà in campo con Davide Borraccino, detentore del titolo regionale, con cui sta disputando il Campionato Italiano Assoluto. Dopo la vittoria a Montalto di Castro, torna anche Andrea Lupo in coppia con Filippo Pizzileo. Non solo, gli staff nazionali hanno convocato per l’appuntamento la coppia Under 20 formata da Sanguanini-Marchesan e il duo seniores composto da Penna-Burgmann. Mencaroni e Peri cercheranno il bis dopo la vittoria nel primo appuntamento sempre a Maccarese, mentre il quadro si arricchisce di volti noti del Tour come Margaritelli-Marta o Buongiorno-Poiese, in piena corsa per il titolo regionale. Attenzione alle teste di serie numero 3, Camerani e Bellucci.

Giulia Toti, campionessa in carica dell’ICSC, ed Eleonora Annibalini, dopo gli eccellenti risultati ottenuti al Campionato Italiano Assoluto, sono le candidate numero uno per la vittoria di tappa. Da monitorare Courtney Schwan e Arianna Barboni, coppia di altissimo livello che darà filo da torcere a tutte. Sofia Orciani e Alice Pratesi, al terzo podio su altrettante partecipazioni, puntano dritto al titolo regionale, ma, Ameli e Bricca possono ancora insidiarne il comando. Cicola e Angeloni, riunitesi a Montalto di Castro, cercano un altro piazzamento di prestigio.

Il sabato si giocheranno le pool di qualificazione, mentre la domenica inizieranno le fasi finali della manifestazione patrocinata da Regione Lazio e CONI Lazio. La tappa, inoltre, sarà plastic free.